Congo-Kinshasa: Les déplacés appellent à l'évacuation des immondices aux sites de l'ISP et de Kigonze à Bunia

Les déplacés installés sur les sites de l'ISP et de Kigonze, situés en pleine ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, appellent les autorités publiques à l'évacuation urgente des immondices et des déchets qui envahissent leurs lieux d'hébergement.

Le président des déplacés a indiqué vendredi 1er mai que ces déchets, qui dégagent des odeurs nauséabondes, exposent ces populations vulnérables à de graves risques sanitaires.

« Nous sommes au site des déplacés de l'ISP Bunia, situé au quartier Muzipela. Ici, des montagnes de déchets s'amoncellent à ciel ouvert, à proximité immédiate des habitations. Ces immondices sont constituées notamment de déchets ménagers, de liquides usés, de matières fécales et de bouteilles en plastique. La même situation est observée au site de Kigonze », a alerté Gérard Maki, vice-président du comité des déplacés du site de l'ISP Bunia.

De son côté, le service provincial de la Protection civile qualifie la situation d'alarmante et appelle à la mobilisation urgente des services en charge de l'assainissement et de l'hygiène de la ville.

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Son coordonnateur, Robert Djalonga, insiste sur la nécessité d'une intervention rapide afin de prévenir les maladies d'origine hydrique :

« Il est urgent de mobiliser les services d'assainissement et d'hygiène, afin de mettre à disposition des moyens logistiques suffisants pour l'évacuation de ces immondices ».

Il y a quelques jours, certains partenaires humanitaires ont tenté d'évacuer une partie des déchets. Toutefois, faute de moyens suffisants, le problème persiste et continue de préoccuper les déplacés vivant dans ces deux sites.