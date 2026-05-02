Congo-Kinshasa: Au moins 60 % des jeunes sont au chômage en Ituri, selon la Division provinciale du Travail

La Division provinciale du Travail de l'Ituri indique qu'au moins 60 % des jeunes de la province sont sans emploi, tandis que d'autres ont rejoint des groupes armés actifs dans la région.

Ces statistiques ont été rendues publiques à Bunia à l'occasion de la Journée internationale du travail, célébrée chaque 1er mai.

Selon cette structure étatique, la création d'emplois pour les jeunes constitue un levier essentiel pour la paix durable et la stabilité socio-économique en Ituri.

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Le chef de la Division provinciale du Travail a également dénoncé l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés, conséquence directe du manque d'emplois décents.

« Les jeunes et les femmes en âge d'activité sont majoritairement recrutés par les forces et groupes armés. Nous plaidons auprès de l'autorité pour le renforcement des mesures de sécurité afin que cette population retrouve la paix et puisse s'engager dans le monde du travail et de l'entrepreneuriat », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs pointé du doigt l'exploitation illégale des ressources minières, souvent réalisée au détriment des communautés locales, aggravant ainsi la précarité et le chômage des jeunes.

La Division provinciale du Travail appelle le gouvernement provincial de l'Ituri à renforcer les efforts de pacification, condition indispensable pour promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes.

A l'occasion de cette célébration, un défilé des travailleurs a été organisé dans les principales artères de la ville de Bunia, notamment sur le boulevard de la Libération, autour du thème :

« Promouvoir l'emploi vert ».