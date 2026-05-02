Congo-Kinshasa: La jeunesse congolaise s'organise et porte un plaidoyer pour la paix et le relèvement post-conflit

En République démocratique du Congo, la jeunesse entend désormais jouer un rôle actif dans la résolution des crises et la construction de la paix. Longtemps considérés comme de simples observateurs, de jeunes Congolais s'engagent aujourd'hui à faire entendre leur voix à travers des initiatives concrètes.

C'est dans ce contexte qu'après un sommet diplomatique organisé en novembre 2025 en collaboration avec la section genre de la MONUSCO, des jeunes réunis au sein de Ligne de l'Émergence ASBL ont élaboré un plaidoyer commun pour la paix et le relèvement post-conflit.

Ce document stratégique est adressé au gouvernement congolais, à l'Union africaine, à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs ainsi qu'à la MONUSCO. Il vise à apporter une contribution concrète de la jeunesse aux efforts de consolidation de la paix, notamment dans les zones affectées par les conflits.

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Invités dans le magazine 100% Jeunes, les initiateurs de cette démarche ont détaillé les enjeux de ce plaidoyer. Evariste Kimba, président de la structure, Hélène Okako, secrétaire générale adjointe chargée de l'administration, et Nathan Muskabo, chargé des programmes et partenariats, ont insisté sur la nécessité d'impliquer davantage les jeunes dans les processus de paix et de reconstruction.

Au-delà des constats, ces jeunes leaders proposent des pistes concrètes pour renforcer la cohésion sociale, lutter contre la désinformation et favoriser un relèvement durable des communautés affectées.