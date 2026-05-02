Madagascar: Basketball 5X5 - La GNBC dames favorite pour le titre

2 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Les demi-finales de la phase 1 zone Nord du championnat de Madagascar N1A, disputées actuellement à Mahajanga, s'annoncent déséquilibrées sur le papier. La GNBC dames, impériale depuis le début de la compétition, apparaît comme la grande favorite pour décrocher le titre à Mahajanga, la Coupe de la Ligue.

Trois clubs d'Analamanga, la GNBC, Dunamis et ASSM ont validé leur billet pour le dernier carré, aux côtés du promu BC Somava d'Antalaha. Ce dernier réalise un parcours remarquable pour sa première apparition à ce niveau. Le club a misé sur un recrutement ciblé avec l'arrivée de joueuses expérimentées comme Hoby Ravelonjanahary, alias Kaps, et Sydonie Andriamihajanirina, championne d'Afrique de 3x3. À cela s'ajoute Mianjasoa Koloina Fiderana Rakotonirina, meilleure marqueuse du tournoi interuniversitaire Smatchin.

La première demi-finale opposera la GNBC à Dunamis Analamanga à 13 heures. Ce duel est un remake de la deuxième journée, largement dominé par les gendarmes (103-36). Invaincues en phase de groupes, les joueuses de la GNBC ont survolé la compétition et semblent intouchables. Une nouvelle victoire nette paraît probable tant l'écart de niveau est évident.

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La seconde affiche, prévue à 15 heures, mettra aux prises BC Somava et l'ASSM Analamanga. Là encore, il s'agit d'un remake récent : le 29 avril, BC Somava s'était imposé 63-56 au terme d'un match disputé. Forte de sa dynamique et de son effectif renforcé, l'équipe d'Antalaha tentera de confirmer face à une formation de l'ASSM en quête de revanche.

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