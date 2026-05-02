Madagascar: Musique jazz - Malagasy Band triomphe au Tremplin Madajazzcar 2025

Porté par une identité musicale mêlant rythmes malgaches et jazz, le groupe Malagasy Band d'Antsirabe a remporté la grande finale du Tremplin Madajazzcar 2025 organisée à La Teinturerie.

Dans une ambiance vibrante, marquée par la célébration de la Journée internationale du jazz, le festival Madajazzcar a consacré, ce jeudi soir, le groupe Malagasy Band lors de la grande finale du Tremplin 2025 à La Teinturerie, à Ampasanimalo. Face à Korana Jazz de Toamasina et Vahandanitra d'Antananarivo, la formation originaire d'Antsirabe a su séduire le jury grâce à une prestation alliant technicité, émotion et identité musicale profondément malgache.

Couleur musicale

Comme à chaque édition du festival international Madajazzcar, ce concours met en lumière une nouvelle génération de musiciens de jazz. Avant la compétition, les participants ont bénéficié d'une semaine de formation intensive, encadrée par des professionnels du milieu, afin de perfectionner leur approche artistique et scénique.

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Pour cette finale, chaque groupe devait interpréter trois morceaux : un standard de jazz, une composition originale ainsi qu'une oeuvre inspirée des rythmes malgaches. Malagasy Band a marqué les esprits avec les titres «Blue Rondo à la Turk», «Café Mozika» et «Salakao». Le jury, composé de Silo, Fanja Andriamanantena, Brigitte Rakotomalala, Njaka Rakotonirainy et Tonny Toufa Loux, a reconnu la richesse artistique et la cohésion du groupe malgré des délibérations particulièrement serrées.

Au-delà du trophée, cette victoire ouvre de nouvelles perspectives au groupe, qui décroche également un contrat de production pour un concert en solo ainsi qu'une participation officielle au festival Madajazzcar. Une récompense importante pour ces jeunes artistes, surtout après l'annulation de l'édition précédente en raison de la crise sociopolitique.

Selon Pierre, leader du groupe : « Cette consécration représente un rêve devenu réalité et une motivation supplémentaire pour poursuivre notre parcours musical ». Il explique : « La force de Malagasy Band réside dans une couleur musicale malgache fusionnée avec le jazz, mais aussi dans notre capacité à transmettre des émotions sincères, aussi bien sur scène que dans la vie quotidienne. »

Le groupe ambitionne désormais d'enregistrer ses propres compositions pour le public malgache et international, tout en approfondissant davantage cette fusion entre musique malgache et jazz. Parmi leurs projets figurent également des collaborations avec d'autres artistes ainsi qu'une participation à des événements valorisant la musique malgache à Madagascar et à l'étranger.

La soirée a également été marquée par le lancement officiel de la webradio Madajazzcar, accessible sur radiomadajazzcar.org. Diffusée en continu 24 h/24 et 7 j/7, cette plateforme proposera des podcasts, des reportages ainsi qu'une programmation musicale ouverte aussi bien au jazz qu'à d'autres sonorités comme la soul ou le latino.