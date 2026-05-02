Madagascar: Behoririka - La police saisit plus de quatre cents téléphones

2 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Jeudi à Behoririka, la Police économique, agissant sur mandat du parquet, a saisi 473 téléphones contrefaits.

Contrairement aux rumeurs qui circulaient sur les réseaux sociaux, il ne s'agissait ni de militaires ni de l'Artec, mais bien de policiers en tenue civile, munis d'ordres de mission et de mandat qui ont effectué la perquisition.

L'affaire trouve son origine dans une plainte déposée par Xiaomi, basée à Hong Kong et détentrice d'un certificat d'exclusivité pour les marques Xiaomi, Redmi et Realme auprès de l'Omapi, en partenariat avec une société locale.

Les plaignants, accompagnés d'experts, ont dénoncé la vente de téléphones truqués dans plusieurs boutiques situées à Tsiazotafo et Behoririka. Le parquet a confié l'enquête à la police, qui a procédé à des descentes dans cinq magasins en présence des experts de Xiaomi.

L'opération s'est déroulée dans le cadre légal, avec des documents officiels, mais a dégénéré devant la boutique Golden.

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