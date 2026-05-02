Ile Maurice: Steven Obeegadoo parle de «recul en termes d'acquis sociaux»

2 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Hier, les dirigeants et sympathisants de la Plateforme Militante et du Mouvement Patriotique ont procédé à un dépôt de gerbes au cimetière de Saint-Jean. Steven Obeegadoo, leader de la Plateforme Militante, a déclaré que depuis 1886, la Journée internationale des travailleurs est un jour de mémoire, de lutte et de revendications à travers le monde.

Il estime que de nos jours à Maurice, le 1eᣴ-Mai a trois fonctions, à savoir, jeter un regard en arrière, pour réaliser que «tout ce que nous avons aujourd'hui est le résultat d'une lutte et de nombreux sacrifices. Ensuite, nous devons analyser et comprendre la situation des travailleurs aujourd'hui. Nous avons reculé en termes d'acquis sociaux. Enfin, nous devons renouveler notre engagement pour continuer à lutter ensemble.»

De son côté, Alan Ganoo, leader du Mouvement Patriotique, a exprimé la reconnaissance de leurs deux formations politiques et de leurs sympathisants envers les grands tribuns, «des personnes qui ont surmonté des situations d'une difficulté inimaginable et qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient dans leur vie, pour oeuvrer pour les opprimés et les plus pauvres de notre société.»

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