Ile Maurice: Un homme arrêté avec drogues synthétiques, arme à feu et argent suspect

2 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par S.V.-N

Une opération de l'ADSU de Mahébourg a conduit à l'arrestation d'un homme de 42 ans à Résidence Tôle. Les enquêteurs ont saisi des drogues synthétiques, une arme à feu chargée ainsi qu'une somme d'argent suspectée de provenir du trafic.

Vers 8 h 05 hier, les policiers, sous la supervision de l'inspecteur Ramtohul, ont procédé à une intervention ciblée à Résidence Tôle et Résidence La Chaux. Le suspect, identifié comme Jean David Marchand, âgé de 42 ans et sans profession déclarée, a été interpellé sur place.

Lors de la fouille, les enquêteurs ont découvert un premier sachet en plastique transparent contenait 17 petits emballages torsadés de matière végétale, soupçonnée d'être des cannabinoïdes synthétiques, pour un poids total de 16,8 g. Un second sachet refermable contenait 140 doses supplémentaires, soit environ 10,50 g. Un troisième contenant en plastique renfermait 15 petits paquets thermoscellés, pour un poids total de 14,60 g.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En plus des substances illicites, les policiers ont également saisi une somme de Rs 23 350, suspectée d'être liée à des activités de trafic. De plus, une arme à feu a été découverte avec un chargeur contenant quatre balles dans une pochette en tissu beige. Il s'agit d'un pistolet noir et vert olive de marque Walther, modèle P22, portant le numéro de série G026835.

Jean David Marchand est déjà connu des services de police pour des infractions non liées à cette affaire. Une enquête a été ouverte pour établir l'origine des substances, de l'arme et des fonds saisis ainsi que l'étendue éventuelle du réseau impliqué. Il a été placé en détention au poste de police de Midlands.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.