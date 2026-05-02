Ile Maurice: Un homme arrêté avec drogues synthétiques, arme à feu et argent suspect

Une opération de l'ADSU de Mahébourg a conduit à l'arrestation d'un homme de 42 ans à Résidence Tôle. Les enquêteurs ont saisi des drogues synthétiques, une arme à feu chargée ainsi qu'une somme d'argent suspectée de provenir du trafic.

Vers 8 h 05 hier, les policiers, sous la supervision de l'inspecteur Ramtohul, ont procédé à une intervention ciblée à Résidence Tôle et Résidence La Chaux. Le suspect, identifié comme Jean David Marchand, âgé de 42 ans et sans profession déclarée, a été interpellé sur place.

Lors de la fouille, les enquêteurs ont découvert un premier sachet en plastique transparent contenait 17 petits emballages torsadés de matière végétale, soupçonnée d'être des cannabinoïdes synthétiques, pour un poids total de 16,8 g. Un second sachet refermable contenait 140 doses supplémentaires, soit environ 10,50 g. Un troisième contenant en plastique renfermait 15 petits paquets thermoscellés, pour un poids total de 14,60 g.

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En plus des substances illicites, les policiers ont également saisi une somme de Rs 23 350, suspectée d'être liée à des activités de trafic. De plus, une arme à feu a été découverte avec un chargeur contenant quatre balles dans une pochette en tissu beige. Il s'agit d'un pistolet noir et vert olive de marque Walther, modèle P22, portant le numéro de série G026835.

Jean David Marchand est déjà connu des services de police pour des infractions non liées à cette affaire. Une enquête a été ouverte pour établir l'origine des substances, de l'arme et des fonds saisis ainsi que l'étendue éventuelle du réseau impliqué. Il a été placé en détention au poste de police de Midlands.