Ile Maurice: Mudryk condamné à quatre ans de suspension pour dopage

2 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Mykhaylo Mudryk connaît sa sanction. Cette semaine, selon la presse internationale, le joueur des Blues a été sanctionné à quatre ans de suspension en raison d'une affaire de dopage. Déjà tenu en dehors des terrains en l'attente du verdict de la FA (Fédération anglaise de football), et inculpé depuis juin 2025, sa suspension serait maintenant actée et active jusqu'en décembre 2028, soit la sanction maximale applicable.

Une information également relayée par le journaliste Fabrizio Romano sur son compte X, qui souligne que l'ailier ukrainien a fait appel de la décision auprès du TAS (Tribunal Arbitral du Sport).

Éloigné des terrains depuis décembre 2024, synonyme de 17 mois de sanction déjà purgée, le joueur de 25 ans devra encore patienter avant de refouler les pelouses. Un coup dur pour lui et son club, Chelsea, qui l'avait recruté en provenance du Shaktar Donestk pour la somme de 70 millions d'euros.

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