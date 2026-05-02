Gabon: Projet de loi portant approbation du Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030

communiqué de presse

Le présent projet de loi, pris en application des dispositions de l'article 94 de la Constitution, porte approbation du Plan National de Croissance et de Développement 2026-2030, en abrégé PNCD.

Le PNCD structure l'action publique autour de trois axes majeurs :

Le premier axe porte sur la consolidation des prérequis au développement. Il s'agit de renforcer les fondations du pays en assurant la souveraineté énergétique et hydrique, en modernisant les infrastructures physiques et numériques, et en consolidant la sécurité nationale.

Le deuxième axe porte sur le développement des leviers de transformation économique accélérée. Il vise à stimuler la croissance par la transformation numérique, le renforcement du capital humain, la modernisation de l'État et le développement du secteur privé, avec un meilleur accès au financement.

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Le troisième axe porte sur la construction d'une prospérité économique partagée. Il entend favoriser une économie diversifiée et résiliente, promouvoir une société inclusive et préserver le patrimoine naturel, afin d'assurer une croissance durable et équitable.

Le présent projet de loi s'inscrit dans le cadre de la consolidation des institutions républicaines et du renforcement d'une gouvernance fondée sur la performance et la redevabilité. Il vise, à terme, l'amélioration de la gestion publique et une réponse structurée aux défis socio-économiques auxquels fait face la République Gabonaise.

Libreville, le 30 avril 2026