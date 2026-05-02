Ethiopie: Les diplômés d'Ethio Coders sont les moteurs de la transformation numérique dans les institutions publiques

Addis Ababa — Les jeunes Éthiopiens formés dans le cadre du programme national « Five Million Ethio Coders » développent des systèmes numériques locaux qui commencent à moderniser les institutions publiques et à améliorer la prestation de services dans tous les secteurs.

Les stagiaires d'Addis-Abeba affirment que le programme leur a permis d'acquérir des compétences pratiques en développement logiciel, en science des données et en intelligence artificielle, ce qui leur permet de concevoir des solutions qui répondent directement aux défis institutionnels.

Le Bureau de l'innovation et du développement technologique de la municipalité d'Addis-Abeba a confirmé que cette initiative formait une nouvelle génération de jeunes dotés de compétences numériques, capables d'améliorer l'efficacité grâce à des solutions technologiques.

Lancé le 16 juillet 2024 à l'initiative du Premier ministre Abiy Ahmed, le programme « Five Million Ethio Coders » vise à doter les citoyens de tout le pays de connaissances numériques avancées et de compétences pratiques.

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Lors de son lancement, le Premier ministre a décrit cette initiative comme une plateforme stratégique visant à former une main-d'oeuvre compétente qui sera le moteur du progrès technologique et du développement national de l'Éthiopie.

Le programme continue d'attirer de jeunes participants à la recherche d'une certification reconnue à l'échelle internationale, tout en leur permettant d'approfondir leur expertise dans des domaines numériques clés.

Des milliers de stagiaires acquièrent déjà des compétences pratiques en développement web, en développement d'applications Android, en science des données et en intelligence artificielle ; nombre d'entre eux mettent au point des technologies adaptées au contexte local qui trouvent des applications plus larges à travers l'Afrique.

Interrogés par l'ENA, les participants ont déclaré que cette formation leur avait permis de mettre au point des systèmes concrets visant à résoudre de véritables problèmes institutionnels et sociétaux. Getasew Abebe, spécialiste des TIC à l'Autorité de protection de l'environnement de la ville d'Addis-Abeba, a indiqué avoir suivi les quatre modules de formation en très peu de temps.

« Cette formation m'a permis d'acquérir les compétences pratiques nécessaires pour développer des applications Android et d'autres systèmes numériques », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que neuf systèmes technologiques qu'il a développés dans le cadre de ce programme ont été reconnus par l'administration municipale et sont désormais opérationnels.

Un autre stagiaire, Azmeraw Tadesse, diplômé en technologies de l'information de l'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba, a déclaré que cette initiative avait considérablement renforcé ses compétences techniques.

Il a indiqué avoir développé une plateforme numérique baptisée « Addis Ababa Coders », qui recense et présente les activités de formation d'Ethio Coders dans tous les quartiers de la capitale.

Le directeur adjoint du Bureau de l'innovation et du développement technologique de la ville d'Addis-Abeba, Tulu Tilahun, a déclaré que ce programme jouait un rôle clé dans la construction d'une société compétente sur le plan numérique.

« Ce programme offre la possibilité de former des citoyens dotés des connaissances et des compétences numériques nécessaires à la transformation technologique du pays », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les diplômés contribuent déjà à la mise en place de systèmes favorisant une prestation de services publics moderne, efficace et fiable.

Selon le bureau, Addis-Abeba s'était initialement fixé pour objectif de former plus de 809 000 citoyens dans le cadre de ce programme. À ce jour, plus de 900 000 personnes se sont inscrites, tandis qu'environ 678 000 ont suivi la formation jusqu'au bout.

Les responsables ont souligné qu'une attention égale était accordée aux quatre parcours de compétences numériques afin de garantir la formation de professionnels compétents et compétitifs à l'échelle mondiale.