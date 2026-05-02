Ethiopie: Le salon « Made in Ethiopia » devrait attirer 150 000 visiteurs et générer plus de 5 milliards de birrs de contrats

Addis Ababa — Les efforts déployés par l'Éthiopie pour renforcer son secteur manufacturier s'intensifient, le gouvernement présentant la prochaine 4e édition du salon « Made in Ethiopia Expo » comme une plateforme phare pour la croissance industrielle, l'expansion commerciale et l'innovation.

Le ministre de l'Industrie, Melaku Alebel, a déclaré que l'initiative « Made in Ethiopia » améliorait déjà la compétitivité des fabricants locaux en stimulant la productivité.

Selon lui, cette initiative s'attaque également aux goulets d'étranglement structurels et élargit l'accès aux marchés grâce à un soutien politique coordonné et à des interventions ciblées.

Prévu du 3 au 8 mai 2026 au Centre international des congrès d'Addis-Abeba, le salon se tiendra sous le thème « Made in Ethiopia pour une souveraineté multiforme ».

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Le gouvernement s'attend à ce que l'événement attire plus de 150 000 visiteurs locaux et internationaux, réunissant fabricants, investisseurs, décideurs politiques et innovateurs dans une vitrine à grande échelle des capacités industrielles de l'Éthiopie.

Les responsables prévoient que le salon pourrait générer plus de 850 accords commerciaux d'une valeur supérieure à 5 milliards de birrs, soulignant ainsi son rôle à la fois de plaque tournante commerciale et de plateforme axée sur les politiques pour l'expansion industrielle.

Cet événement a pour objectif non seulement de promouvoir les produits fabriqués en Éthiopie, mais aussi de stimuler l'innovation, le transfert de technologies et le partage des connaissances entre les différents secteurs.

Les start-ups disposeront d'un espace dédié pour nouer des contacts avec des entreprises établies, ce qui leur permettra éventuellement de transformer leurs idées en projets commerciaux.

Au-delà des expositions, le programme comprendra des tables rondes, des concours de développement de produits et des prix de reconnaissance visant à renforcer l'écosystème industriel éthiopien dans son ensemble. Les autorités affirment également que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts nationaux visant à renforcer la souveraineté alimentaire grâce à des liens agro-industriels plus solides.

Fondamentalement, ce salon reflète une volonté plus large de repositionner le secteur manufacturier éthiopien en tant que moteur de la transformation économique et de la compétitivité mondiale.