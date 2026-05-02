Cameroun: Orange Cameroun renforce son engagement pour l'émergence des futurs lions indomptables

La Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) et son partenaire historique, Orange Cameroun ont officialisé ce 30 avril à Yaoundé un nouveau partenariat stratégique autour du tournoi de jeunes élites baptisé Orange FECAFOOT FIFA TDS U17. Une initiative qui met en lumière l'implication croissante de l'opérateur télécom dans le développement du football camerounais.

Au cours de la rencontre avec la presse tenue au siège de la FECAFOOT, les responsables des deux institutions ont détaillé les contours de cette collaboration, tout en insistant sur sa portée à la fois sportive et sociale. Bien plus qu'un simple sponsoring, ce partenariat s'inscrit dans une démarche globale d'accompagnement de la jeunesse et de structuration du football à la base.

Représentant Orange Cameroun, Venant Pouemi, Senior Brand Manager, a mis en avant la vision de l'entreprise, qui entend jouer un rôle actif dans la détection et l'encadrement des jeunes talents à travers tout le territoire national. Selon lui, ce tournoi constitue une plateforme essentielle pour révéler les potentiels encore inexploités et leur offrir une visibilité nationale.

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Il a également souligné que cet engagement traduit la volonté d'Orange Cameroun de contribuer durablement au développement du sport, en cohérence avec sa politique de responsabilité sociétale. « Il ne s'agit pas seulement de soutenir une compétition, mais d'investir dans l'avenir du football camerounais, en donnant aux jeunes les moyens de rêver et surtout de réussir », a-t-il laissé entendre.

Du côté de la FECAFOOT, la satisfaction est tout aussi manifeste. Franck Happy, conseiller spécial du président de l'instance, a rappelé que cette compétition, qui réunit les meilleures académies du pays, se déroule depuis plusieurs semaines et a déjà atteint sa phase zonale. La phase nationale, prévue à la mi-mai, devrait consacrer les meilleurs talents issus de cette sélection rigoureuse.

Pour les organisateurs, l'objectif est celui de créer un vivier solide de jeunes joueurs compétitifs, capables d'intégrer à terme les sélections nationales et de redonner au Cameroun son lustre sur la scène internationale. Dans cette dynamique, le soutien d'Orange Cameroun apparaît comme un levier déterminant, tant sur le plan logistique que financier.

À travers ce partenariat, Orange Cameroun confirme son positionnement comme un acteur engagé du développement socio-sportif au Cameroun.

En investissant dans la formation des jeunes et la promotion du football de base, l'entreprise contribue à bâtir les fondations d'une nouvelle génération de Lions Indomptables, porteuse d'espoir et d'ambition pour tout un pays.