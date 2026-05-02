Congo-Kinshasa: De Goma à Rabat à vélo - Le nouveau défi de 14 000 km de Miguel Masaisai pour la paix et l'unité

1 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le cycliste congolais Miguel Masaisai a officiellement lancé, ce vendredi 1er mai, un nouveau défi : relier Goma à Rabat à vélo, soit près de 14 000 kilomètres. Un périple qu'il réalise pour porter un message de paix, d'unité et de résilience.

Dès 6 heures du matin, une foule s'est rassemblée à Goma pour accompagner son départ. Motards, influenceurs locaux ont tenu à le soutenir, créant un élan de solidarité autour du cycliste.

Ému, Miguel Masaisai a salué cet élan populaire, soulignant combien cet encouragement constitue une source de motivation essentielle pour la suite de son aventure.

Pour cette première étape, le cycliste a parcouru 66 kilomètres, reliant Goma à Musanze au Rwanda. Il précise que le trajet n'a pas été simple. « Peu après la frontière, une forte pluie est venue compliquer la progression, rendant l'effort encore plus intense ».

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Un geste de solidarité en chemin

Le cycliste rapporte qu' à Mukamira, un moment d'humanité a marqué sa journée. Une habitante, touchée par son courage, lui a offert cinq carottes pour se restaurer. Un geste simple mais symbolique, illustrant la solidarité rencontrée tout au long de son parcours.

Sa première journée s'est achevée à Musanze, où il a passera la nuit. Fatigué mais déterminé, il a exprimé sa gratitude face aux nombreux messages de soutien reçus.

Un défi sportif et un message de paix

Au-delà de la performance sportive, ce voyage Goma-Rabat se veut un acte militant pour la paix. Miguel Masaisai affirme vouloir montrer une autre image de la République démocratique du Congo : celle d'un pays jeune, résilient et porteur d'espoir.

Il y a quelques mois, il avait relié la ville de Goma à Cap Town en Afrique du Sud pour porter le même message de paix.

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