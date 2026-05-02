Congo-Kinshasa: Linafoot Play-offs - Mazembe domine V.Club, Maniema Union s'impose face à Don Bosco

La première journée des play-offs du championnat national s'est poursuivie ce vendredi 1er mai 2026 avec deux rencontres disputées au stade TP Mazembe à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga.

Mazembe remporte le classico face à V.Club

Le choc attendu entre le TP Mazembe et l'AS Vita Club a tourné à l'avantage des Corbeaux, victorieux 2-0.

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Longtemps fermé, le match s'est débloqué en seconde période. À la 72e minute, Dieu-Béni Ndongala ouvre le score à la suite d'une action collective bien construite. Dix minutes plus tard, à la 82e minute, Cheick-Omar Fofana scelle définitivement la victoire des hommes des Corbaux, mettant fin aux espoirs des Moscovites.

Maniema Union solide face à Don Bosco

Dans l'autre rencontre du jour, l'AS Maniema Union s'est imposée sur le même score de 2-0 face au CS Don Bosco.

Après une première période sans but, les Unionistes ont pris l'avantage à la 53e minute grâce à un penalty transformé par Clément Pitroipa.

En fin de rencontre, Benny Namboka a inscrit le second but à la 90e minute, assurant une victoire maîtrisée.

Cette première journée des play-offs se terminera ce samedi 2 mai avec la rencontre entre l'AS Simba et Céleste FC au stade Kibassa Maliba, à Lubumbashi.

Classement provisoire:

TP Mazembe : 3 pts (+2)

Maniema Union : 3 pts (+2)

FC Lupopo : 1 pt

FC Les Aigles du Congo : 1 pt

AS Simba : 0 pt

Céleste FC : 0 pt

AS Vita Club : 0 pt (-2)

CS Don Bosco : 0 pt (-2)