Congo-Brazzaville: Projet de drainage des eaux pluviales - La phase 2 du Pale validée à 93 %

Réunis le 30 avril à Brazzaville, les acteurs du projet de drainage des eaux pluviales ont dressé le bilan de la phase 2 du Plan d'action de libération des emprises (Pale). Une suite déterminante marquée par des résultats jugés solides, ouvrant la voie à une nouvelle étape centrée sur la résilience économique des personnes affectées par le projet.

Pilotée par la Délégation générale aux grands travaux, sous tutelle du ministère en charge de l'Aménagement du territoire, la phase opérationnelle du Pale s'inscrit dans un programme global de 62 millions d'euros, financé avec l'appui de l'Agence française de développement (AFD). L'objectif est de réduire durablement les inondations et améliorer les conditions de vie à Brazzaville, notamment le long de la rivière Tsiémé.

Sur le plan économique et social, les résultats de cette phase 2 du Pale traduisent une montée en puissance du dispositif. Faisant le bilan, Magloire Tina, expert du groupement Maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale, a déclaré qu'initialement estimé à 575 ménages, le recensement a finalement identifié 804 ménages affectés, révélant une approche plus inclusive.

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À fin mars dernier, 754 ménages ont été indemnisés pour un montant global de 3,5 milliards FCFA, tandis que 748 ont effectivement libéré les emprises, soit un taux d'exécution de 93 %. En parallèle, 236 ménages vulnérables ont été ciblés pour un accompagnement spécifique, et le mécanisme de gestion des plaintes affiche un taux de résolution de 97 %, gage d'un climat social maîtrisé.

Pour Oscar Otoka, délégué général aux Grands travaux, ces performances illustrent « une étape importante conduite avec méthode et responsabilité », saluant « la transparence, l'équité et le respect des droits des personnes affectées ». Dans son allocution de clôture de la phase 2 du Pale, il a également mis en avant la confiance de ces personnes. « Leur attitude constructive a largement contribué au succès du processus », a-t-il déclaré.

Du côté des partenaires techniques, la satisfaction est également réelle. Cléo Lossouarn, responsable équipe Projet eau et assainissement pour l'AFD, souligne que l'aboutissement de la phase 2 du Pale est un exemple de réussite, au niveau national comme international. Ce, du fait que « les indemnisations ont été intégralement prises en charge par l'État congolais », tout en veillant à ne pas créer de nouvelles vulnérabilités sociales.

Sur le terrain, les riverains reconnaissent l'impact du projet. « Nous riverains, nous nous engageons à accompagner cette initiative, à préserver les ouvrages qui seront réalisés en adoptant les comportements responsables afin de garantir la durabilité de ces efforts », a déclaré le représentant des personnes affectées par le projet, tout en appelant à finaliser les dossiers restants afin d'éviter tout préjudice pour les ménages encore en attente.

Au-delà des chiffres, cette phase 2 marque surtout un tournant : celui du passage d'une logique de libération foncière à une dynamique de reconstruction économique. Les enquêtes socio-économiques menées auprès de 411 personnes affectées ont permis d'identifier des besoins structurels en matière d'activités génératrices de revenus et de formation. C'est dans ce contexte que le Programme de restauration et de renforcement des moyens de subsistance a été officiellement lancé dans la foulée. Il vise à accompagner durablement les ménages déplacés vers une autonomie économique renforcée.