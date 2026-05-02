Congo-Brazzaville: Fête du 1er mai - Le maire de Talangaï remobilise ses administrés

À l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, l'administrateur maire du sixième arrondissement de Brazzaville, Privat Frédéric Ndéké, a réuni ses agents autour d'un repas de fraternité pour renforcer la cohésion et l'efficacité administrative.

La célébration de la Journée internationale des travailleurs, inscrite au programme d'activités de la mairie de Talangaï, a été marquée par une double dimension : pédagogique et festive. Le secrétaire général de la mairie, Tiburce Igoubo, a ouvert la cérémonie en rappelant les origines historiques de la fête, soulignant que cette date doit être un vecteur d'excellence et de mérite professionnel.

De son côté, le chef du personnel, Nazer Yoka, a porté la voix des agents en plaçant cette journée sous le signe de la « prise de conscience ». Il a réitéré l'engagement des travailleurs à contribuer activement au bon fonctionnement de l'administration pour répondre aux attentes des citoyens.

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Dans une atmosphère de convivialité, Privat Frédéric Ndeket a pris la parole pour s'adresser directement à ses collaborateurs. Il les a remerciées pour le dynamisme avec lequel le travail s'effectue avant de les inviter à garder le cap. Selon lui, la mairie est le miroir de l'arrondissement et chaque acte d'un agent compte.

En clôturant cette rencontre par un hommage à ceux qui bâtissent quotidiennement le visage de Talangaï, l'édile a rappelé que la fête du travail est avant tout le point de départ d'un service public toujours plus proche des usagers.