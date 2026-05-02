Tunisie: Hôpital des Grands Brûlés de Ben Arous - Pour une meilleure prise en charge des cas critiques

2 Mai 2026
La Presse (Tunis)

La première phase du projet de réaménagement du service de réanimation pour les brûlés graves au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous vient d'être achevée. Cette étape marque un tournant stratégique dans le renforcement des capacités opérationnelles de l'établissement pour la prise en charge des cas les plus critiques.

Inscrit dans une volonté globale d'amélioration de la qualité des soins, ce projet a permis de transformer cinq chambres de réanimation désormais conformes aux standards internationaux les plus rigoureux. En plus d'être doté des équipements médicaux de dernière génération, le service s'est enrichi d'une salle d'opération moderne répondant aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes, offrant ainsi un cadre optimal pour les interventions chirurgicales d'urgence.

Cette avancée médicale majeure est le fruit d'une synergie collective impliquant les équipes médicales, paramédicales, techniques et administratives du centre. Ces différents acteurs poursuivent leurs efforts conjoints avec pour mission principale d'offrir les meilleures prestations de santé possibles aux patients.

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Saisir, Message envoyé à 11:01 par Imen : La première phase du projet de réaménagement du service de réanimation pour les brûlés graves au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous vient d'être achevée. Cette étape marque un tournant stratégique dans le renforcement des capacités opérationnelles de l'établissement pour la prise en charge des cas les plus critiques.

Inscrit dans une volonté globale d'amélioration de la qualité des soins, ce projet a permis de transformer cinq chambres de réanimation désormais conformes aux standards internationaux les plus rigoureux. En plus d'être doté des équipements médicaux de dernière génération, le service s'est enrichi d'une salle d'opération moderne répondant aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes, offrant ainsi un cadre optimal pour les interventions chirurgicales d'urgence.

Cette avancée médicale majeure est le fruit d'une synergie collective impliquant les équipes médicales, paramédicales, techniques et administratives du centre. Ces différents acteurs poursuivent leurs efforts conjoints avec pour mission principale d'offrir les meilleures prestations de santé possibles aux patients.

 

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