Tunisie: Enfants à besoins spécifiques - « L'apprentissage par le mouvement » pour faciliter leur intégration

Le paysage éducatif du gouvernorat de Nabeul s'enrichit d'une initiative d'envergure avec le lancement officiel du projet intitulé « L'apprentissage par le mouvement pour l'inclusion scolaire ». Ce programme ambitieux s'inscrit dans une dynamique de coopération tuniso-italienne prévue sur la période 2021-2027. Fruit d'un partenariat multisectoriel, il réunit l'Université de Palerme, le Centre européen d'études et d'initiatives, l'Agence de formation aux métiers du tourisme ainsi que l'Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS).

Selon un communiqué diffusé ce vendredi par l'UTSS, l'ambition centrale est de transformer les codes de l'enseignement traditionnel. En introduisant des méthodes novatrices telles que l'apprentissage par le mouvement ou l'apprentissage espacé, les initiateurs du projet entendent proposer des solutions concrètes aux besoins spécifiques des nouvelles générations tout en garantissant une meilleure intégration au sein des établissements scolaires.

L'enjeu dépasse le cadre strictement académique pour toucher à l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Le projet prévoit en effet une modernisation profonde des manuels et des cursus de formation professionnelle, visant ainsi à fluidifier l'accès au marché de l'emploi et à promouvoir une culture de l'innovation constante dans le secteur de l'éducation.

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À cette occasion, Raja Ben Brahim, trésorière de l'UTSS, a réaffirmé l'engagement de l'organisation en tant qu'acteur incontournable du développement social. Elle a insisté sur la nécessité de capitaliser sur l'expertise de l'Union en matière d'accompagnement pour maximiser l'impact de ces coopérations internationales, plaçant l'inclusion et le développement durable au coeur de la stratégie nationale.