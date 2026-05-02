Tunisie: Pathologies fréquentes - 80% des cas sont soignés par les médecins généralistes

2 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le médecin généraliste demeure la clé de voûte de la pyramide médicale, capable de résoudre à lui seul 80 % des problèmes de santé des patients. Ce constat a été réaffirmé par Habib Jerbi, président de la Société tunisienne de médecine générale et familiale (STMGF), lors de la première Journée médicale de la banlieue sud de Tunis. Organisée ce vendredi à Ben Arous, cette rencontre s'est tenue sous le thème évocateur d'une « médecine générale multidisciplinaire pour une santé au diapason des développements technologiques et de l'intelligence artificielle ».

Dans une déclaration accordée à l'agence Tunis Afrique Presse (TAP), Habib Jerbi a précisé que cet événement scientifique, réunissant des praticiens de première ligne des secteurs public et privé, vise à consolider la formation continue des généralistes. Ces derniers constituent, selon lui, le premier rempart et l'étape fondamentale du parcours de diagnostic et de soin.

Ce rendez-vous a permis d'explorer les dernières avancées technologiques liées à la médecine générale. Il a également servi de plateforme d'échange pour souligner le rôle crucial du médecin polyvalent dans la modernisation du système de santé national. Pour les professionnels présents, l'enjeu est désormais de s'approprier les nouveaux outils numériques et l'intelligence artificielle afin d'optimiser la prise en charge des patients.

L'urgence d'une telle modernisation est étayée par les chiffres. Une étude menée par la STMGF en 2025 auprès de 5 180 usagers des services de santé de base a révélé que plus de 63 % des personnes consultées présentaient un état de pré-diabète. À cet égard, Habib Jerbi a insisté sur le fait que la maîtrise des nouvelles technologies est devenue indispensable pour favoriser le diagnostic précoce et prévenir les complications liées aux maladies chroniques.

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