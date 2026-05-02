Tunisie: Le fricassé tunisien dans le Top 25 des meilleurs sandwichs au monde

Le fricassé s'impose sur la scène culinaire internationale. Dans une récente sélection des 25 meilleurs sandwichs au monde publiée par CNN, cette spécialité emblématique de la street food tunisienne figure aux côtés de références mondialement connues, confirmant l'attrait croissant de la gastronomie tunisienne au-delà de ses frontières.

Une vitrine mondiale pour la cuisine tunisienne

Dans ce classement, qui propose un véritable tour du monde des saveurs, CNN met en avant des sandwichs iconiques issus de différentes cultures. Le média souligne que "voyager à travers les sandwichs, c'est en quelque sorte voyager à travers le globe", plaçant ainsi ces spécialités au coeur de l'identité culinaire des pays.

La présence du fricassé, unique représentant du Maghreb dans cette sélection, constitue ainsi une reconnaissance internationale importante pour la Tunisie, où ce sandwich populaire fait partie du quotidien.

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Décrit comme un pain frit à base de levure, croustillant à l'extérieur et généreusement garni de thon, de pommes de terre et d'oeuf dur, le fricassé séduit par sa simplicité et ses saveurs. CNN souligne également ses variantes, souvent enrichies d'olives, de citron confit et de harissa, condiment incontournable de la cuisine tunisienne.

Considéré comme un incontournable des pique-niques et de la street food locale, ce sandwich incarne une cuisine accessible, authentique et profondément ancrée dans la culture populaire.

Des références mondiales au rendez-vous

Le classement réunit en outre des sandwichs parmi les plus célèbres au monde, témoignant de la diversité des traditions culinaires. Parmi eux : le bánh mì, devenu une référence mondiale de la street food asiatique, le shawarma, emblématique du Moyen-Orient, le pan bagnat, spécialité niçoise inspirée de la salade niçoise, le lobster roll, star des côtes de la Nouvelle-Angleterre ou encore le chivito, connu pour sa générosité.

Cette diversité illustre la richesse des cultures culinaires et la place centrale du sandwich comme repas universel, adaptable et profondément culturel.

Si CNN ne propose pas un classement strictement hiérarchisé, la sélection repose sur plusieurs éléments clés dont l'ancrage culturel du sandwich dans son pays d'origine, sa popularité locale et internationale, la qualité et l'équilibre des saveurs ainsi que son rôle dans la street food ou les traditions culinaires.

Autant de critères qui expliquent la présence du fricassé, produit typique de la cuisine de rue tunisienne, accessible et apprécié par toutes les générations.