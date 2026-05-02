Le renforcement des liens économiques entre Tunis et Moscou franchit une nouvelle étape. Tatiana Sadofieva, Présidente du Conseil d'affaires tuniso-russe, a annoncé ce jeudi l'organisation imminente d'une mission de prospection composée d'investisseurs russes en Tunisie.

Cette annonce a été faite lors d'une séance de travail stratégique tenue au siège de la Maison de l'Exportateur. Cette réunion, qui a rassemblé les dirigeants du Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et les représentants du Conseil d'affaires tuniso-russe, visait à explorer les leviers de croissance pour les échanges commerciaux, non seulement avec la Russie, mais aussi avec l'ensemble de l'espace eurasiatique.

Une porte d'entrée vers les marchés eurasiatiques

Au-delà des relations bilatérales classiques, Tatiana Sadofieva a réaffirmé l'engagement de son organisation à soutenir le CEPEX dans son déploiement vers l'Eurasie. En s'appuyant sur un réseau dense de partenaires institutionnels et privés, le conseil d'affaires entend faciliter l'accès des entreprises tunisiennes à ces marchés souvent méconnus mais à fort potentiel.

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Les discussions ont particulièrement mis en lumière les opportunités offertes par certaines républiques fédérales russes à majorité musulmane, telles que la Tchétchénie, le Daghestan ou le Tatarstan. Ces régions représentent des débouchés naturels et prometteurs pour les produits tunisiens, du fait de convergences culturelles et de besoins croissants en produits agroalimentaires de qualité.

La création d'une vitrine permanente pour le « Made in Tunisia »

Parmi les projets phares évoqués lors de cette rencontre figure la mise en place d'un pavillon permanent dédié aux produits tunisiens en Russie. Véritable plateforme promotionnelle, cette structure est pensée comme un pont commercial stratégique. Elle mettra l'accent sur les fleurons de l'exportation nationale, à savoir l'huile d'olive et les dattes, afin de garantir une visibilité constante auprès des distributeurs et des consommateurs locaux.

Les deux délégations ont insisté sur l'importance de multiplier les manifestations économiques dans les deux pays pour maintenir cette dynamique de coopération.

Des indicateurs au vert pour le début d'année 2026

Cette volonté de rapprochement s'appuie sur des chiffres encourageants. Selon les données récentes du CEPEX, les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Russie ont progressé de 14,8 % au cours du premier trimestre 2026 par rapport à l'année précédente, atteignant une valeur de 13,2 millions de dinars.

Toutefois, la marge de progression reste importante. Le potentiel d'exportation vers le marché russe est estimé à près de 29 millions de dollars, un objectif que les futures missions d'hommes d'affaires et la création du pavillon permanent devraient permettre d'atteindre rapidement.