Tunisie: Ligue 1 - Quels sont les arbitres de la 28ème journée?

Les rencontres de la 28ème journée du championnat de la Ligue Professionnelle 1 de football se dérouleront le dimanche 3 et le lundi 4 mai, avec un coup d'envoi prévu à 16h00. Les arbitres qui ont été désignés sont les suivants:

Dimanche 3 mai 2026

Stade Hammadi Agrebi de Radès :

Club Africain - Stade Tunisien

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Arbitre : Nidhal Letaief | Arbitre VAR : Amir Loussif

Stade Taïeb Mhiri de Sfax :

Club Sportif Sfaxien - Olympique de Béja

Arbitre : Seif Ouertani | Arbitre VAR : Majdi Belagha

Stade gazonné de Gabès :

Avenir Sportif de Gabès - Jeunesse Sportive Kairouanaise

Arbitre : Walid Mansri | Arbitre VAR : Khalil Jreidi

Stade synthétique de Ben Guerdane :

Union Sportive de Ben Guerdane - Avenir Sportif de Soliman

Arbitre : Badis Ben Salah | Arbitre VAR : Hosni Naïli

Lundi 4 mai 2026

Stade Chedly Zouiten :

Jeunesse Sportive d'El Omrane - Espérance Sportive de Tunis

Arbitre : Mehrez Melki | Arbitre VAR : Haythem Guirat

Stade du 15 Octobre de Bizerte :

Club Sportif Bizertin - Avenir Sportif de la Marsa

Arbitre : Waël Ajengui | Arbitre VAR : Khaled Kouider

Stade Mustapha Ben Jannet de Monastir :

Union Sportive Monastirienne - Étoile Sportive de Métlaoui

Arbitre : Sadok Selmi | Arbitre VAR : Amir Ayadi

Complexe de Zarzis :

Espérance Sportive de Zarzis - Étoile Sportive du Sahel

Arbitre : Achraf Harkati | Arbitre VAR : Aymen Nasri