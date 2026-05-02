Tunisie: Ligue 1 - Quels sont les arbitres de la 28ème journée?

Les rencontres de la 28ème journée du championnat de la Ligue Professionnelle 1 de football se dérouleront le dimanche 3 et le lundi 4 mai, avec un coup d'envoi prévu à 16h00. Les arbitres qui ont été désignés sont les suivants:
Dimanche 3 mai 2026
Stade Hammadi Agrebi de Radès :
Club Africain - Stade Tunisien
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Arbitre : Nidhal Letaief | Arbitre VAR : Amir Loussif
Stade Taïeb Mhiri de Sfax :
Club Sportif Sfaxien - Olympique de Béja
Arbitre : Seif Ouertani | Arbitre VAR : Majdi Belagha
Stade gazonné de Gabès :
Avenir Sportif de Gabès - Jeunesse Sportive Kairouanaise
Arbitre : Walid Mansri | Arbitre VAR : Khalil Jreidi
Stade synthétique de Ben Guerdane :
Union Sportive de Ben Guerdane - Avenir Sportif de Soliman
Arbitre : Badis Ben Salah | Arbitre VAR : Hosni Naïli
Lundi 4 mai 2026
Stade Chedly Zouiten :
Jeunesse Sportive d'El Omrane - Espérance Sportive de Tunis
Arbitre : Mehrez Melki | Arbitre VAR : Haythem Guirat
Stade du 15 Octobre de Bizerte :
Club Sportif Bizertin - Avenir Sportif de la Marsa
Arbitre : Waël Ajengui | Arbitre VAR : Khaled Kouider
Stade Mustapha Ben Jannet de Monastir :
Union Sportive Monastirienne - Étoile Sportive de Métlaoui
Arbitre : Sadok Selmi | Arbitre VAR : Amir Ayadi
Complexe de Zarzis :
Espérance Sportive de Zarzis - Étoile Sportive du Sahel
Arbitre : Achraf Harkati | Arbitre VAR : Aymen Nasri