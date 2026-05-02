Tunisie: 550 hectares partis en fumée - L'État intensifie la prévention cet été

Une stratégie nationale préventive vient d'être lancée, dans les différentes régions du pays, afin de protéger les forêts et les récoltes agricoles des risques d'incendie, et ce, en prévision de la saison estivale, a annoncé le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, dans un communiqué, publié vendredi.

Les efforts déployés, dans le cadre de cette stratégie, sont axés, notamment, sur l'aménagement de coupe-feu (débroussaillage des zones de séparation au sein des forêts afin d'empêcher la propagation du feu), la réhabilitation des pistes agricoles dans le but d'éviter tout encombrement et de libérer les accès pour les camions de pompiers et les équipes d'intervention, en cas d'urgence, et la maintenance des centres forestiers, pour assurer la détection précoce de l'incendie.

Par ailleurs, il a été décidé d'entretenir le parc de véhicules de pompiers, et d'exiger un contrôle des machines agricoles, pour s'assurer du respect des consignes de sécurité, telles que la disponibilité d'extincteurs, de manière à prévenir les étincelles susceptibles d'endommager la récolte de céréales.

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Parallèlement à l'ensemble de ces actions, un programme de sensibilisation a été lancé, ciblant les agriculteurs et les habitants des zones limitrophes des forêts, les propriétaires de grandes exploitations agricoles, ainsi que les vacanciers et les randonneurs, afin de les inciter à faire preuve de vigilance durant l'été.

Il est à souligner que la mise en exécution de cette stratégie est tributaire de la coordination entre les directions régionales, relevant du ministère de l'Agriculture, et les services de la Protection Civile, ce qui permettra de réduire les délais d'intervention et de maîtriser les incendies dès leur déclenchement.

Pour rappel, selon le ministère de l'Agriculture, à la date du 10 juillet 2025,« les incendies ont ravagé 550 hectares dont 297 hectares de superficies forestières et semi-forestières».