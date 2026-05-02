Tunisie: Tozeur - Inauguration d'un nouveau puits pour renforcer l'irrigation de l'oasis

Un nouveau puits de substitution d'une capacité de pompage de 50 litres/s a été inauguré, vendredi, au profit du groupement de développement agricole El Wassat à Tozeur.

Ce projet vise à renforcer les réseaux d'irrigation de la vieille oasis de Tozeur qui s'étend sur 300 ha, a indiqué à l'Agence TAP, le président du groupement, Mohamed Zaâbani.

Réalisé moyennant une enveloppe de 922 mille dinars, ce puits profitera à 650 agriculteurs afin de promouvoir l'agriculture oasienne dans la région, a-t-il ajouté.