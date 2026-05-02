Tunisie: Tozeur - Inauguration d'un nouveau puits pour renforcer l'irrigation de l'oasis

2 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Un nouveau puits de substitution d'une capacité de pompage de 50 litres/s a été inauguré, vendredi, au profit du groupement de développement agricole El Wassat à Tozeur.

Ce projet vise à renforcer les réseaux d'irrigation de la vieille oasis de Tozeur qui s'étend sur 300 ha, a indiqué à l'Agence TAP, le président du groupement, Mohamed Zaâbani.

Réalisé moyennant une enveloppe de 922 mille dinars, ce puits profitera à 650 agriculteurs afin de promouvoir l'agriculture oasienne dans la région, a-t-il ajouté.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.