Madagascar: Emploi - Le salaire minimum attend son décret

Le chef du gouvernement, Mamitiana Rajaonarison, a annoncé hier, à l'occasion de la célébration du 1er-Mai, la publication prochaine du décret relatif au salaire minimum d'embauche.

À l'occasion de la Fête du travail, célébrée hier au gymnase couvert de Mahamasina, le Premier ministre, Mamitiana Rajaonarison, a annoncé la publication prochaine du décret d'application relatif au salaire minimum d'embauche (SME). Il a toutefois insisté sur la nécessité de parvenir à un consensus entre les différentes parties prenantes, afin d'assurer une mise en oeuvre effective et sans heurts.

À ce stade, aucun montant officiel n'a encore été arrêté. Les discussions se poursuivent, rendant prématurée toute annonce sur le niveau exact de la revalorisation ou sur le pourcentage d'augmentation. Selon le chef du gouvernement, le futur montant « ne sera pas très éloigné des revendications exprimées ».

Syndicats et patronat divisés

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Lors de cette journée marquée par une forte mobilisation syndicale, plusieurs organisations de travailleurs ont réaffirmé leur demande d'un salaire minimum fixé à 360 000 ariary. Cette proposition, déjà évoquée lors des récentes concertations élargies, se heurte toutefois à la position du patronat, qui maintient son offre initiale de 300 000 ariary.

Malgré ces divergences, le dialogue reste ouvert.

« Syndicats et gouvernement oeuvrent ensemble pour le développement du pays », a déclaré Mamitiana Rajaonarison, en soulignant le rôle du travail comme moteur de croissance. Le président de la délégation spéciale de la Commune urbaine d'Antananarivo, Feno Ralambomanana, a également salué la contribution des travailleurs malgaches à l'innovation et au développement.

Au-delà du salaire minimum, les autorités entendent aussi examiner les conditions de travail ainsi que la réforme des retraites, autre dossier sensible du dialogue social.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, Denis Franconio Mac, a reconnu que le processus se déroule dans un contexte particulier, en raison de l'absence actuelle du Conseil national du travail et de l'emploi (CNTE), dont l'avis est requis. « Cela ne constituera pas un obstacle », a-t-il assuré, tout en appelant à la poursuite du dialogue social.

Le gouvernement met également en avant des politiques destinées à favoriser l'emploi des jeunes et à encourager la création d'entreprises, avec l'objectif de dynamiser le marché du travail.

La célébration de la Fête du travail a débuté par un grand carnaval reliant Ambohijatovo à Mahamasina, en passant par Ambohidahy et Anosy, avant de se poursuivre au gymnase couvert par la cérémonie officielle. Projections audiovisuelles, débats thématiques et plaidoyers des partenaires ont rythmé cette journée, placée sous le thème : « Les travailleurs malgaches, piliers d'une véritable refondation, garants du développement ».

En attendant la publication du décret, la revalorisation du salaire minimum paraît engagée. Son aboutissement dépendra toutefois de la capacité des acteurs à trouver un compromis.