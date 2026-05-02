Madagascar: Université d'Antananarivo - La musique classique mise à l'honneur

Un concert de musique classique a été organisé à l'Université d'Antananarivo pour promouvoir la culture sur le campus.

Un Concert de convivialité consacré à la musique classique a eu lieu le 30 avril 2026, à 14 heures, à l'Institut Confucius de l'Université d'Antananarivo. Organisée par la Direction de l'Événementiel et de la Culture, sous l'impulsion de son directeur, Livasoa Andriamampionona, cette initiative vise à renforcer la place des activités culturelles sur le campus.

Dans une atmosphère chaleureuse, le public a assisté à une prestation musicale interprétée en direct. Le rendez-vous a rassemblé invités d'honneur, enseignants et étudiants autour d'un programme dédié à la musique classique.

Le spectacle a été assuré par les membres de l'A# Philharmonic Orchestra, un ensemble musical composé d'une dizaine d'interprètes issus de différents horizons. Étudiants, enseignants et invités ont partagé la scène, portés par une même passion pour la musique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les instruments à cordes ont occupé le devant de la scène. Violons, violoncelles et contrebasse ont donné le ton de la représentation, portés par des sonorités profondes et harmonieuses. La prestation a captivé l'assistance tout au long du concert.

Très apprécié

Quatorze oeuvres ont été présentées au cours de ce rendez-vous culturel, notamment Hallelujah de Haendel, Romance in F Major de Beethoven, La Primavera et Winter de Vivaldi, Canon in D de Pachelbel, ainsi que des morceaux malgaches tels que Aza avela hahalala et Samby Malagasy.

Rado Rabonarison, enseignant et encadreur artistique du concert, a largement contribué à la préparation du spectacle. Il a dirigé le choix du répertoire, accompagné les musiciens durant les répétitions et assuré le suivi technique de la représentation. Son expérience et son engagement ont contribué à donner au concert sa cohérence et sa qualité artistique.

À travers ce concert, l'Université d'Antananarivo entend promouvoir les activités culturelles et artistiques auprès des jeunes. Au-delà du moment de détente, l'initiative ambitionne d'encourager la pratique musicale et à familiariser le public avec la musique classique.

Selon Livasoa Andriamapionona, la culture doit pleinement trouver sa place au sein du campus universitaire. « L'université ne doit pas être seulement un lieu d'études, mais aussi un espace d'épanouissement artistique et humain. À travers ce concert, nous voulons rapprocher les étudiants de la culture et créer des moments de partage », a-t-il déclaré.

Très apprécié des participants, ce Concert de convivialité laisse le souvenir d'un après-midi consacré à l'art, au partage et à la vie culturelle sur le campus. « C'était un moment agréable et inspirant. Ce type d'événement apporte une autre dimension à la vie universitaire », a confié un étudiant présent dans la salle.

Ce succès pourrait ouvrir la voie à d'autres rendez-vous artistiques au sein de l'université. Les responsables envisagent ainsi d'organiser régulièrement d'autres concerts, expositions et activités artistiques au profit de la communauté universitaire.