Madagascar: Natation - Championnat d'Afrique - Onze nageurs en quête de médailles

2 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Madagascar aligne onze nageurs, quatre expatriés et sept locaux, au Championnat d'Afrique. La compétition se tiendra en Algérie du 5 au 10 mai.

Présence massive. Madagascar Aquatics, ou la Fédération malgache de natation, présentera onze nageurs, dont quatre expatriés et sept locaux, au Championnat d'Afrique. Le sommet continental se déroulera du 5 au 10 mai dans la ville d'Oran, en Algérie.

Deux des expatriés sont des olympiens de Paris 2024 qui évoluent depuis des mois à Budapest, en Hongrie : le triple médaillé d'or des Jeux des îles en 2023 du Cosfa, Jonathan Ralarvel, et la multiple recordwoman du club Managing, Holy Antsa Rabejaona.

Jonathan est engagé en 50 m, 100 m et 200 m brasse, tandis que Holy Antsa prendra, quant à elle, le départ des épreuves de 50 m, 100 m nage libre et du 50 m dos. Les deux autres sont les jeunes nageuses qui évoluent à Abu Dhabi, les soeurs Océane et Ines Rakotonanahary, aux couleurs du club Managing.

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Sélection rajeunie

Océane se concentrera sur deux épreuves de brasse, les 50 m et 100 m, tandis que sa cadette, Ines, est engagée sur 100 m et 200 m nage libre, ainsi que sur 100 m papillon. Le club Managing comptera deux représentants supplémentaires : Baritiana Andriampenomanana, aligné sur 100 m, 200 m et 400 m nage libre, et Aina Horavaka Emadisson, engagé sur les trois distances de brasse, 50 m, 100 m et 200 m.

L'AS Saint-Michel Club Natation alignera deux nageurs : Francky Ramiakatrarivo, inscrit sur 50 m et 100 m nage libre, ainsi que sur 50 m papillon, et Mamitiana Raveloson. Les trois autres porte-fanions du pays sont Loane Ratefinanahary, de l'Esca, engagée sur 50 m, 100 m et 200 m papillon, Tendry Tiavina Rakotobe, de Sainte Jeanne d'Arc du Boeny, inscrit sur 50 m et 100 m papillon, ainsi que sur 200 m quatre nages individuel, et Vanillia Andrianandrasana, du MCSC Alaotra-Mangoro.

Les nageurs locaux ont été en regroupement du lundi 27 avril au vendredi 1er mai, sous l'encadrement de la direction technique nationale, à la piscine de l'Académie nationale des sports, à Ampefiloha. Tous ces représentants du pays prennent en charge eux-mêmes leurs frais de déplacement. La délégation quittera le pays ce samedi.

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