Madagascar: Ambatondrazaka - Des achats de riz par virement bancaire

La State Procurement of Madagascar achète du paddy dans l'Alaotra-Mangoro par virements bancaires. Une solution dont le mécanisme est grippé par la lenteur des opérations.

C'est une première. L'opération de sauvetage de la filière rizicole dans les différentes localités de l'Alaotra-Mangoro a été lancée il y a quinze jours. L'objectif affiché est de désengorger les stocks de riz en achetant 200 tonnes de paddy via la State Procurement of Madagascar. La société joue désormais le rôle de régulateur dans cette filière, malmenée depuis le début de l'année par des problèmes de surstockage.

Les opérations de rachat se sont effectuées dans plusieurs localités, dont les communes d'Ambatomainty et d'Amparafaravola. Les transactions se sont opérées par voie bancaire, la SPM ayant acheté le paddy à 1 700 ariary le kilo auprès des collecteurs et des producteurs.

Guichets uniques

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« Pour respecter la transparence de cette opération et la traçabilité des paiements, nous avons décidé de régler ces achats par virements bancaires sur les comptes des riziculteurs et des collecteurs concernés », indique le directeur général de la SPM, Guillot Ramilison. Mais ce mécanisme de paiement semble avoir été grippé par une lenteur administrative et bancaire.

« Pour des raisons indépendantes de la volonté de la SPM, certains riziculteurs et collecteurs n'ont pas encore reçu sur leur compte l'argent correspondant. En effet, la banque a accusé un grand retard dans le traitement des virements », précise la société dans un communiqué. La SPM assure cependant faire tous les efforts nécessaires pour accélérer les procédures auprès des institutions bancaires afin de régulariser la situation.

Les autorités du ministère du Commerce sont descendues sur place à la mi-avril et ont promis l'achat de ces 200 tonnes. Cette mesure vise à écouler une partie du stock accumulé dans la région de l'Alaotra-Mangoro. La récolte étant censée débuter dans quelques jours, les autorités régionales ont annoncé plusieurs mesures pour faciliter le circuit du riz local en aval.

Les ristournes ont notamment été revues à la baisse : pour le paddy, elles sont désormais de 30 ariary pour la région et de 20 ariary pour la commune. Pour le riz blanc, les producteurs paieront désormais 15 ariary pour ces deux entités. Pour faciliter la gestion administrative, les responsables ont consenti à l'établissement de guichets uniques dans plusieurs districts, notamment Amparafaravola, Andilamena et Moramanga. L'objectif est d'alléger les procédures et les prérequis à la commercialisation du riz dans cette région, jadis considérée comme le grenier de la Grande Île.