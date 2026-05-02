Madagascar: Matériau de construction - Hausse des prix du ciment local

Bien que la demande mondiale en ciment et aux intrants y afférant ait augmenté significativement, les prix du ciment produit localement sont désormais revus à la hausse. Alpha Ciment, producteur local, ajuste son curseur. L'entreprise a annoncé une révision à la hausse de ses tarifs, prévoyant une augmentation de 4 à 7 % du prix du ciment depuis la fin du mois d'avril. Cette décision, qu'elle qualifie de « responsable », intervient dans un contexte de forte volatilité des coûts logistiques internationaux.

Le principal moteur de cette hausse réside dans l'explosion des coûts du fret maritime, qui ont bondi de 58 % en raison des perturbations des flux commerciaux mondiaux. Pour le producteur, cette dynamique impacte directement le coût d'acquisition des matières premières et des intrants nécessaires au processus de fabrication. L'ajustement tarifaire est donc présenté comme « un levier indispensable pour maintenir la continuité de l'approvisionnement et préserver les standards de qualité de la production », ont annoncé les responsables de la cimenterie lors d'une conférence de presse.

Tout en prenant acte de l'incidence de cette mesure sur le pouvoir d'achat des consommateurs et sur les marges du secteur de la construction, la direction d'Alpha Ciment affirme poursuivre sa politique de réduction des coûts opérationnels internes. L'entreprise laisse également la porte ouverte à une révision à la baisse des prix, conditionnée par une normalisation du contexte macroéconomique international.

Sur le plan stratégique, l'entreprise mise sur une autonomie accrue pour limiter sa vulnérabilité aux chocs extérieurs. Le projet de construction d'une nouvelle unité de production, visant une capacité de 1 200 000 tonnes, constitue le pivot de cette stratégie de résilience. À terme, cette extension industrielle devrait permettre de réduire la dépendance aux importations et de stabiliser l'offre sur le marché local, malgré un environnement international structurellement incertain. Le marché mondial du ciment connaît en effet, ce premier trimestre, une hausse des prix (4 à 10 %), stimulée par l'augmentation des coûts de l'énergie, de la logistique et des matières premières.

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