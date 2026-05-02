Madagascar: Entreprise - L'accès des travailleurs aux soins s'améliore

L'accès aux soins des travailleurs progresse avec l'essor de L'Espace Sanitaire Interentreprises d'Antananarivo (ESIA). Les services médicaux s'élargissent et se modernisent.

L'accès des travailleurs aux soins de santé s'améliore progressivement. Le nombre de travailleurs ayant bénéficié de soins a augmenté. L'Espace Sanitaire Interentreprises d'Antananarivo (ESIA) a connu une croissance exceptionnelle de 2 000 % de ses effectifs.

« En 20 ans, le nombre de sociétés affiliées à notre agence est passé de 20 à 350 aujourd'hui. Près de 17 000 adhérents au total en 2025 », indique le Dr Henriette Rambeloson, médecin-chef auprès de l'espace médical, jeudi, dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de l'Espace Sanitaire Interentreprises d'Antananarivo (ESIA), au Motel Anosy.

Les prestations s'amélioreraient également. La radiographie, l'échographie et le scanner sont disponibles dans ces organismes de santé. Plus de 94 000 consultations de médecine générale et

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11 000 consultations spécialisées ont été réalisées sur l'année. Les travailleurs et leurs familles ont accès à la pédiatrie, à la gynécologie, à l'ophtalmologie, ainsi qu'à la dentisterie, à la cardiologie, à la dermatologie, à l'ORL et à la médecine interne. Ils peuvent également effectuer des analyses biologiques et de l'imagerie médicale.

Nouveaux sites

Cette évolution s'explique notamment par le renforcement des dispositifs de protection sociale, ainsi que par l'extension des services de santé de proximité. Les entreprises sont également encouragées à souscrire à des mécanismes d'assurance pour leurs employés, contribuant ainsi à réduire les inégalités d'accès aux soins.

L'ESIA s'engage dans une nouvelle phase de développement axée sur l'expansion géographique, l'inauguration, cette année, de nouveaux sites médicaux modernes pour répondre à la croissance constante des effectifs, l'augmentation des plages horaires pour les spécialités comme la neurologie et l'endocrinologie, et l'intensification de la formation en Santé et Sécurité au Travail.