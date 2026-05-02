Madagascar: Entrepreneuriat - Le concours Mizunami cherche ses futurs lauréats

Le concours d'innovation Mizunami franchit une nouvelle étape à l'occasion de sa quatrième édition. L'appel à candidatures est ouvert du 30 avril au 29 mai. Placée sous le parrainage de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et en partenariat avec NextA, cette initiative vise à accompagner les start-up innovantes.

Les candidatures sont ouvertes aux jeunes âgés de 18 à 40 ans, porteurs d'une entreprise malgache à fort impact économique, social et environnemental. Comme lors des éditions précédentes, le projet intègre tous les secteurs, à condition que l'équipe compte au minimum une femme. « Peu importe la taille de l'entreprise, elle doit être formalisée depuis moins de cinq ans », explique Soamihanta Valencia Randriamanasoa, Accelerator Program Leader chez NextA.

Soutien financier et accompagnement

Ce concours a pour objectif de stimuler l'innovation et de soutenir les jeunes start-ups, afin de catalyser le développement économique et social à Madagascar. À son issue, la plateforme entrepreneuriale NextA assurera un soutien financier et un accompagnement de six mois aux trois lauréats. Ils bénéficieront chacun d'une subvention de 30 millions d'ariary lors de la remise des prix, prévue le 30 juillet.

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Satoru Mizunami, fondateur de la Mizunami Africa Foundation, estime que les entreprises internationales peuvent constituer une locomotive économique permettant l'essor du pays, à l'instar du Japon après la Seconde Guerre mondiale. Il souligne : « Madagascar est un pays à fort potentiel, avec de nombreux jeunes motivés. J'espère que les start-ups lauréates du concours investiront ce prix dans leur écosystème afin de créer des emplois et de contribuer au développement durable de l'économie malgache. »

Pour toute question, la plateforme NextA oriente les candidats vers ses réseaux sociaux, où un code QR est mis à disposition jusqu'au 13 mai. Les réponses seront apportées le 18 mai.