Madagascar: Travail - Le « speed recruiting » attire les jeunes

Une longue file a été observée à Andraharo avant-hier matin. Des milliers de nouveaux diplômés et de jeunes travailleurs en quête d'une opportunité professionnelle s'y sont rassemblés. À l'origine de cette affluence : un Grand Forum de recrutement Yas 2026, jeudi dernier, organisée par Yas Madagascar à Andraharo. Une initiative ayant pour objectif d'embaucher une centaine de nouveaux employés. Ce format de recrutement rapide suscite un vif intérêt auprès des jeunes en recherche d'emploi.

Le Birdy du Galaxy Golf Andraharo a été réservé pour accueillir les candidats, tous munis de leur CV. Un « speed recruiting » y a été organisé : un entretien de cinq minutes maximum par personne. Dans ce laps de temps très court, chaque candidat doit convaincre le recruteur en mettant en avant ses compétences, ses soft skills et ses perspectives de carrière.

C'est le cas de Faneva, jeune diplômé en communication : « J'ai entendu parler de ce recrutement sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a motivé, c'est surtout le concept de speed recruiting. Pour nous, les jeunes diplômés, c'est une vraie opportunité de décrocher un premier emploi. Même si l'attente est longue, je pense que ça vaut le coup. »

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Rindra, en reconversion professionnelle, partage cet avis : « Je travaille déjà, mais je cherche une meilleure opportunité. Ce type de recrutement est intéressant parce qu'il donne sa chance à tout le monde. En quelques minutes, on peut défendre son profil face à un recruteur. C'est un exercice stressant, mais aussi très formateur. Cela nous oblige à être clairs, précis et convaincants. »

« Yas Madagascar améliore la prise en charge des employés. L'enseigne garantit l'égalité des chances pour toutes les catégories d'âge. Les personnes en situation de handicap peuvent intégrer Yas, si elles répondent aux critères d'un poste donné», indique Gaël Voca Rajaofera, directrice des ressources humaines chez Yas Madagascar, à l'occasion du Grand Forum de recrutement Yas 2026 organisé à Andraharo, jeudi dernier.