Madagascar: Rugby à XV - XXL Energy top 12 - Cosfa met son invincibilité à l'épreuve

Invaincu depuis le début de la saison, le Cosfa remet son fauteuil de leader en jeu face au TFA d'Anatihazo. Ce dernier vise un coup pour grimper au classement.

La huitième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV, première division masculine, promet une affiche engagée ce dimanche à 15 heures au stade Makis Andohatapenaka. Le Club omnisports des forces armées (Cosfa), leader solide et toujours invaincu, sera opposé au TFA d'Anatihazo, actuel sixième au classement provisoire. Un duel aux allures de test pour les militaires et d'opportunité pour les joueurs d'Ankasina.

Le Cosfa aborde ce rendez-vous avec confiance et constance. Seul club encore invaincu après sept journées, il s'appuie sur une série convaincante : victoire 44-23 contre le FTM le 1er mars, succès étriqué 38-37 face au CEA le 12 février, puis nouveau match maîtrisé 39-23 contre le TAM le 8 mars. Une dynamique qui confirme le statut de favori des militaires, bien décidés à conforter leur première place.

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En face, le TFA alterne résultats encourageants et contre-performances. Battu de peu par l'US Ankadifotsy (20-22) le 22 février, le club d'Anatihazo avait auparavant dominé le TFMA (36-21) et s'était imposé face au 3FB (44-36) en décembre dernier. Capables de belles séquences de jeu, les joueurs d'Ankasina restent toutefois en quête de régularité pour franchir un cap.

Si le Cosfa part avec les faveurs des pronostics, l'histoire des confrontations rappelle que le TFA n'est jamais un adversaire ordinaire. Longtemps considéré comme la bête noire des militaires, le club d'Ankasina s'est illustré à plusieurs reprises, notamment sa victoire 16-10 en Supercoupe 2017, son succès 22-20 en finale du Gold Top 20 en 2020, sans oublier des duels accrochés comme celui de 2015 pour la troisième place (24-22 pour le Cosfa).

Rouleau compresseur

Depuis 2021, la tendance s'est inversée. Le Cosfa s'est mué en véritable machine à gagner, avec un pack d'avants qui agit en rouleau compresseur, imposant sa puissance et sa discipline face à tous ses adversaires. Le TFA court ainsi derrière un succès face aux militaires depuis quatre saisons, ce qui ajoute une dimension de revanche à cette confrontation. « Il n'y a jamais eu de match facile. C'est à nous, les militaires, de rester concentrés tout au long de la rencontre pour chercher la victoire et confirmer notre place de leader », souligne Mboazafy Noé Rakotoarivelo, coach du Cosfa.

De son côté, Mamy Andriamaro, entraîneur du TFA, annonce la couleur : « Affronter les militaires constitue toujours un défi du début au coup de sifflet final. Le TFA est prêt à mettre des bâtons dans les roues des militaires et nous tenterons de les déstabiliser en jouant sur la possession ».

Entre un leader qui domine le classement en restant invaincu et un outsider ambitieux, ce duel de dimanche pourrait bien redistribuer certaines cartes dans la course au sommet du XXL Energy Top 12.