Madagascar: Tennis de tale - Mondiaux - Les Malgaches éliminés en phase de groupes

2 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Pas de phase finale. Les deux formations malgaches aux championnats du monde de tennis de table par équipes plient bagages à l'issue de la phase de groupes. L'équipe masculine termine troisième du groupe 3, après une victoire d'entrée contre la Mongolie (3-2) puis deux défaites face au Danemark (0-3) mercredi et contre le Mexique (1-3) jeudi lors du dernier match à l'OVO Arena de Wembley, à Londres.

Antoine Razafinarivo a été l'auteur de l'unique victoire de la Grande Île face à Marcos Madrid, 3-2 (11/5 13/11 8/11 9/11 11/9). L'olympien de Paris 2024, Fabio Rakotoarimanana a, quant à lui, encaissé deux défaites contre Rogelio Castro (0-3) et contre le même Marcos Madrid (0-3). Mamy Setra Rakotoarisoa s'est plié de son côté devant Dario Arce (1-3). Le Danemark premier du groupe 3 après un parcours sans faute de trois victoires en autant de matchs et son dauphin, le Mexique comptant deux succès et un revers sont les qualifiés du groupe et poursuivront l'aventure aux seizièmes de finale.

Chez les dames, Madagascar finit lanterne rouge de la poule 16 après trois défaites en trois matchs contre le Chili (0-3), la Suisse (0-3) et la Slovaquie (0-3), hier. Hanitra Raharimanana a perdu contre Tatiana Kukulkova (1-3). Edena Prevot s'est inclinée devant Barbora Varady (0-3). Et Harilalao Raharijaona a été dominée par Dominika Wiltichkova (0-3). Le pays le mieux classé des seize groupes chez les dames, la Slovaquie dans celui de Madagascar, accéderont en huitièmes de finale.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.