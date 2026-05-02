Madagascar: Tennis de tale - Mondiaux - Les Malgaches éliminés en phase de groupes

Pas de phase finale. Les deux formations malgaches aux championnats du monde de tennis de table par équipes plient bagages à l'issue de la phase de groupes. L'équipe masculine termine troisième du groupe 3, après une victoire d'entrée contre la Mongolie (3-2) puis deux défaites face au Danemark (0-3) mercredi et contre le Mexique (1-3) jeudi lors du dernier match à l'OVO Arena de Wembley, à Londres.

Antoine Razafinarivo a été l'auteur de l'unique victoire de la Grande Île face à Marcos Madrid, 3-2 (11/5 13/11 8/11 9/11 11/9). L'olympien de Paris 2024, Fabio Rakotoarimanana a, quant à lui, encaissé deux défaites contre Rogelio Castro (0-3) et contre le même Marcos Madrid (0-3). Mamy Setra Rakotoarisoa s'est plié de son côté devant Dario Arce (1-3). Le Danemark premier du groupe 3 après un parcours sans faute de trois victoires en autant de matchs et son dauphin, le Mexique comptant deux succès et un revers sont les qualifiés du groupe et poursuivront l'aventure aux seizièmes de finale.

Chez les dames, Madagascar finit lanterne rouge de la poule 16 après trois défaites en trois matchs contre le Chili (0-3), la Suisse (0-3) et la Slovaquie (0-3), hier. Hanitra Raharimanana a perdu contre Tatiana Kukulkova (1-3). Edena Prevot s'est inclinée devant Barbora Varady (0-3). Et Harilalao Raharijaona a été dominée par Dominika Wiltichkova (0-3). Le pays le mieux classé des seize groupes chez les dames, la Slovaquie dans celui de Madagascar, accéderont en huitièmes de finale.