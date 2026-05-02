Madagascar: Petanque - Zone 4 - Quadruplé en or pour le pays

Les boulistes de la Grande Île ont confirmé leur suprématie lors de la première édition du championnat d'Afrique Zone 4 de pétanque. La compétition a pris fin hier à Maurice.

Les boulistes de la Grande Île en démonstration. Les représentants de Madagascar à la toute première édition du championnat d'Afrique Zone 4 de pétanque ont nettement dominé et ont raflé toutes les médailles d'or dans quatre épreuves différentes à Maurice.

Toutes les finales, précédées des demi-finales, se sont tenues hier au boulodrome de Souillac. L'équipe 1 composée de Herizo Mahandry Rakotomalala, Célestin Rakotomamonjy, Tafita Angello Michael Andriamahandry et Barinirina Claude Rakotomanga s'est offert la médaille d'or en triplettes. La formation de Daddy, Tafita, Kelly et Mahandry s'est imposée à sens unique 13-1 en finale contre la troisième équipe mauricienne. Mada1 avait éliminé la bande à Liva de Mada2 par 13-9 en demi-finale. En phase qualificative, Mada1 avait battu d'entrée Djibouti 2 (13-8) puis avait laminé la première formation de l'île hôte (13-1). Toutes les finales épreuves confondues ont été des affaires entre Madagascar et l'île aux Dodos.

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En doublette, le duo Olivier Rakotomanana et Onjalalaina René Randriaharimanana de l'équipe Mada2 a défait sans trembler la troisième formation mauricienne par 13-2 en finale. L'équipe championne a écarté ses compatriotes de Mada1 par 13-8 en Final 4.

Razzia

Lors des deux matchs de qualification, Mada2 avait pulvérisé au premier match Djibouti 1 sur un score sans appel de 13-0 avant de s'imposer sans trop forcer par 13-7 face à la deuxième équipe hôte.

Dans l'épreuve individuelle, Mada1 représenté par Rindra «Lava Basy» Hasiniaina Randrianirina a arraché l'or en battant en duel final par 13-3 Maurice 1. Il a écarté en demi-finale son coéquipier, Tafita par 13-7. Rindra avait battu un Djiboutien (13-7) au premier match qualificatif puis avait défait sur le fil par 13-12 un Mauricien au deuxième match.

La délégation malgache n'a laissé aucune miette à cette joute régionale. Hariliva Andrianasolo a remporté la médaille d'or du concours de tir de précision. Il a largement dominé en duel final sur le score net de 45-26 le Mauricien, Parvez Khodabhoccus. En demi-finale, Liva avait écarté un autre Mauricien, Adarsh Seevnaraia (31-26). Madagascar a également arraché la médaille de bronze des quatre épreuves. Ce premier championnat de la Zone Est du continent africain est qualificatif au sommet continental. Madagascar a ainsi validé son ticket pour l'Interzone continental prévu vers le mois de novembre de cette année.