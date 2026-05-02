Madagascar: Alpinisme - Première rude épreuve au Khumbu

La famille d'alpinistes Bouka a débarqué au Népal vendredi. Le trio, Zouzar Bouka, le père, et ses deux fils, Raïs et Raj Alexandre, entamera l'expédition ce samedi par l'escalade du Mera Peak, qui devrait durer environ une semaine. Les Bouka rejoindront par la suite le camp de base avant d'attaquer le camp 1, en passant par l'incontournable glacier du Khumbu, là où commence la véritable confrontation avec les montagnes. Les blocs de glace peuvent s'y effondrer à tout moment.

Les avalanches du Khumbu ont causé la mort de seize personnes en 2014. Le séisme au Népal, en 2015, a déclenché une avalanche au camp de base, causant 22 décès. Plus de trois cents personnes ont perdu la vie sur le parcours de l'ascension du mont Everest, dont la plupart dans cette section, qui reste difficile à maîtriser, même pour les plus expérimentés. La gestion de cette zone doit se faire avec une rigueur absolue. Chaque décision sur cette section critique a un impact direct sur l'ensemble de l'expédition.