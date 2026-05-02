Sénégal: Le SELS/A plaide pour une réforme structurelle de la carrière enseignante

2 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Linguère — Le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (SELS/A) a préconisé une réforme structurelle de la carrière enseignante, appelant à une refonte globale du parcours professionnel, de l'entrée dans le métier jusqu'à la retraite.

S'exprimant à l'occasion de la journée internationale du Travail, le secrétaire général national du SELS/A, Papa Mbaye Marie Sylla s'est notamment attardé sur l'allongement de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, la revalorisation des pensions et le reclassement des instituteurs dans une catégorie supérieure.

"Nous avons mis le curseur sur l'allongement de l'âge de la retraite, la revalorisation des pensions et le reclassement des instituteurs", a-t-il déclaré lors d'une conférence portant sur la carrière enseignante.

M. Sylla a aussi appelé à élargir les réformes aux conditions d'exercice du métier, en soulignant l'urgence d'améliorer l'environnement scolaire, d'alléger les curricula et d'adapter le système éducatif aux mutations liées au numérique, dont l'essor du télétravail et de l'intelligence artificielle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le syndicaliste a aussi insisté sur la nécessité de corriger les "déséquilibres qui jalonnent la carrière", faisant allusion à ce qu'il appelle les disparités fiscales touchant les femmes enseignantes et les écarts d'indemnités, en particulier dans les corrections d'examens jugées "défavorables" aux enseignants de l'élémentaire.

Prenant part à la rencontre, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Linguère, Mamadou Barry, a salué la qualité du dialogue social, réaffirmant l'option des autorités académiques pour une gestion fondée sur la concertation et l'anticipation.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.