Sénégal: Le SELS/A plaide pour une réforme structurelle de la carrière enseignante

Linguère — Le Syndicat des enseignants libres du Sénégal/Authentique (SELS/A) a préconisé une réforme structurelle de la carrière enseignante, appelant à une refonte globale du parcours professionnel, de l'entrée dans le métier jusqu'à la retraite.

S'exprimant à l'occasion de la journée internationale du Travail, le secrétaire général national du SELS/A, Papa Mbaye Marie Sylla s'est notamment attardé sur l'allongement de l'âge de départ à la retraite à 65 ans, la revalorisation des pensions et le reclassement des instituteurs dans une catégorie supérieure.

"Nous avons mis le curseur sur l'allongement de l'âge de la retraite, la revalorisation des pensions et le reclassement des instituteurs", a-t-il déclaré lors d'une conférence portant sur la carrière enseignante.

M. Sylla a aussi appelé à élargir les réformes aux conditions d'exercice du métier, en soulignant l'urgence d'améliorer l'environnement scolaire, d'alléger les curricula et d'adapter le système éducatif aux mutations liées au numérique, dont l'essor du télétravail et de l'intelligence artificielle.

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Le syndicaliste a aussi insisté sur la nécessité de corriger les "déséquilibres qui jalonnent la carrière", faisant allusion à ce qu'il appelle les disparités fiscales touchant les femmes enseignantes et les écarts d'indemnités, en particulier dans les corrections d'examens jugées "défavorables" aux enseignants de l'élémentaire.

Prenant part à la rencontre, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Linguère, Mamadou Barry, a salué la qualité du dialogue social, réaffirmant l'option des autorités académiques pour une gestion fondée sur la concertation et l'anticipation.