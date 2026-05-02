Cote d'Ivoire: 1er mai/Syntu Fratmat - De grands espoirs et des acquis notables pour Fraternité Matin

À l'occasion de la célébration de la fête du Travail, le vendredi 1er mai 2026, les travailleurs de Fraternité Matin, à travers le Syndicat des travailleurs unis de Fraternité Matin (Syntu Fratmat), affilié à la centrale Dignité, et par la voix du secrétaire général dudit syndicat, Faustin Kouadio, disent placer de grands espoirs dans les annonces des autorités.

Pour eux, le 1er mai demeure un moment clé, car c'est à cette date que sont prises d'importantes décisions et que des communiqués significatifs sont généralement faits.

« Nous espérons que nos autorités nous donneront de bonnes nouvelles en ce 1er mai. Nos attentes sont grandes », a confié, aux Deux-Plateaux, à l'occasion de la célébration de la fête du Travail, le secrétaire général du Syntu Fratmat, optimiste.

Des doléances partiellement satisfaites

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Faustin Kouadio a fait savoir que, l'année précédente, les employés de Fraternité Matin avaient soumis plusieurs doléances. Des avancées concrètes ont, depuis, été enregistrées, notamment grâce aux actions menées par le Syntu Fratmat, dans un contexte de trêve sociale.

Parmi les acquis majeurs dont il s'est réjoui, figurent l'intégration de 26 travailleurs auparavant sous contrat à durée déterminée (Cdd) ; une augmentation de 5 % de la prime de logement ; la revalorisation significative des frais de lunetterie passés de 50 000 à 200 000 Fcfa. « Les acquis sont énormes », reconnaît Faustin Kouadio, tout en soulignant que certaines revendications restent encore en suspens.

Des discussions toujours en cours

« Les négociations se poursuivent actuellement avec la Direction générale concernant les points non encore satisfaits », a informé le Sg du Syntu Fratmat. Toutefois, il a affirmé rester prudent.

« Si la collaboration entre les deux parties existe, elle reste prudente. Dire que tout va parfaitement serait exagéré, mais nous collaborons pour l'aboutissement de nos revendications », a expliqué le représentant des travailleurs.

Un message de confiance aux travailleurs

À l'endroit des employés de Fraternité Matin, il a adressé un message clair : « Restons sereins et ayons confiance. Nous sommes engagés dans le combat et nous continuerons jusqu'à l'aboutissement total de toutes nos revendications », assure Faustin Kouadio, le secrétaire général du Syntu Fratmat.

En attendant les annonces officielles du 1er mai, les travailleurs demeurent mobilisés, confiants et attentifs à la suite du dialogue social.