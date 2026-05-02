Cote d'Ivoire: Fête du Travail - Les chauffeurs exhortés à respecter scrupuleusement le code de la route

À l'instar des autres centrales syndicales, la Coalition des centrales syndicales pour le dialogue social (Ccspds), dirigée par Me Sanogo Issa, a célébré avec faste et enthousiasme la fête du Travail.

La cérémonie s'est tenue le 1er mai 2026, à Yopougon, dans les environs de la Bae, rassemblant de nombreux travailleurs autour d'un message de vigilance et de plaidoyer pour l'amélioration des conditions sociales.

En sa qualité de leader et acteur du transport, Me Sanogo Issa a lancé un appel solennel aux conducteurs : « Camarades chauffeurs, respectez scrupuleusement le code de la route afin d'éviter les accidents qui endeuillent quotidiennement des familles et la nation toute entière. Ce n'est pas la vitesse qui fait l'argent. Dieu a un programme pour chacun. Au contraire, la vitesse tue. Une vie perdue ne peut jamais être rattrapée. Soyez prudents, car le Président de la République, Alassane Ouattara, n'a pas rénové tout le réseau routier pour que l'on endeuille le pays ».

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Le président de la Ccspds a également dénoncé les augmentations tarifaires aux heures de pointe, saisissant l'occasion pour adresser ses doléances au Chef de l'État. Il a notamment plaidé pour la révision du Smig de 75 000 à 150 000 Fcfa ; la révision de la prime de transport à 60 000 Fcfa et la mise en place d'une prime de logement pour les salariés du secteur privé.

Sanogo Issa a par ailleurs insisté sur l'importance de prendre en compte la Ccspds dans la distribution des subventions aux centrales syndicales, en attendant l'organisation des élections professionnelles pour déterminer les centrales les plus représentatives.

Malgré ces revendications, il n'a pas manqué de saluer les accomplissements du Président Ouattara pour les travailleurs ivoiriens. « Merci, M. le Président, pour tout ce que vous avez fait et continuez de faire pour les travailleurs. Dans le secteur public, tout le monde reconnaît vos efforts : en très peu de temps, vous avez augmenté le Smig à deux reprises, d'abord de 36 607 Fcfa à 60 000 Fcfa, puis de 60 000 Fcfa à 75 000 Fcfa. Vous êtes le seul Président à réaliser un tel exploit, que l'on n'oubliera jamais », a-t-il reconnu sous de vifs applaudissements.