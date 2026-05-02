Cote d'Ivoire: Fête du Travail 2026 - L'Unatr-CI plaide pour des réformes sociales majeures et un dialogue renforcé

À l'occasion de la célébration de la fête du Travail le 1er mai 2026, à Yopougon, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire (Unatr-CI) a réuni l'ensemble des acteurs du monde syndical, institutionnel et économique autour des enjeux cruciaux liés aux conditions de vie et de travail.

Dans son allocution, le secrétaire général de l'Unatr-CI, Dr Kodibo Yves, a formulé une série de revendications fortes. Il a notamment insisté sur la nécessité d'améliorer les conditions de travail dans tous les secteurs, de revaloriser significativement les salaires face au coût de la vie, et de garantir le respect des droits syndicaux.

Il a également plaidé pour une meilleure prise en compte du secteur informel et pour des politiques ambitieuses en faveur de l'emploi des jeunes et de l'autonomisation des femmes. « Nous Appelons à un dialogue social sincère et nous exhortons nos autorités, employeurs et travailleurs à privilégier la concertation au sein des institutions comme la Cct, le Cnds et la Cipc », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le représentant du ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Me Adama Camara, en la personne de Konaté Ibrahim, a mis en avant les progrès réalisés sous la présidence d'Alassane Ouattara. Il a cité, entre autres, la hausse du Smig et l'amélioration des pensions de retraite comme preuves de l'engagement du gouvernement en faveur du bien-être des travailleurs.

Représentant le député-maire de Yopougon, Adama Bictogo, le parrain de la cérémonie, Yaya Doumbia s'est réjoui de la mobilisation et a encouragé les syndicats à poursuivre leurs efforts dans le dialogue social.

De son côté, Botto Léopold, représentant le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Ahmed Cissé, a réaffirmé l'engagement du patronat aux côtés des syndicats, tout en encourageant l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes.

Quant à la directrice pays de l'Organisation internationale du travail (Oit), Ndaye Diop, elle a salué les efforts du mouvement syndical ivoirien. Elle a insisté sur l'importance de la transition juste face aux défis climatiques, du renforcement de l'organisation des travailleurs, notamment dans le secteur agricole, et de l'application effective des normes internationales du travail.

Cette célébration a ainsi été marquée par un appel collectif à l'unité, à la vigilance et à l'engagement pour un progrès social durable en Côte d'Ivoire.