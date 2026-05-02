Afrique Australe: Crise dans l'Est - Guy Kabombo en tournée en Afrique australe pour renforcer la coopération militaire

Dans le cadre de la recherche d'une solution sous-régionale à la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiamvita, effectue , depuis mercredi 29 avril dernier, une tournée diplomatique et sécuritaire en Afrique australe.

Entamée depuis quelques jours, cette mission vise à renforcer les partenariats régionaux en matière de sécurité et de défense. Le ministre congolais s'est successivement rendu au Botswana, en Namibie, avant de clôturer son périple en Zambie.

A Lusaka, les échanges ont été marqués par une convergence de vues sur la nécessité de renforcer la coordination sécuritaire entre pays voisins. Les discussions ont porté notamment sur la surveillance des frontières, la lutte contre les trafics transfrontaliers et l'appui aux opérations militaires dans les zones instables de l'Est de la RDC.

Menées d'abord en tête-à-tête, puis élargies aux délégations respectives, ces rencontres ont permis de réaffirmer une ambition commune : aller au-delà du simple voisinage pour bâtir une coopération militaire robuste et structurée.

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A cette occasion, Guy Kabombo Muadiamvita a rappelé la persistance des défis sécuritaires dans l'Est du pays, tout en mettant en avant les efforts du gouvernement congolais pour rétablir la paix et préserver l'intégrité territoriale.

Un jour plus tôt, à Windhoek, en Namibie, les échanges ont porté sur la nécessité de transformer les relations bilatérales en un partenariat stratégique durable. Dans cette dynamique, le ministre namibien de la Défense a plaidé pour une coopération fondée sur la confiance mutuelle, orientée vers la stabilité des deux pays et de l'ensemble de la région.

Au Botswana, les discussions ont tourné autour de la mise en place d'un cadre structuré de coopération militaire, incluant la création d'une équipe mixte chargée de définir des priorités communes, notamment en matière de formation, de renseignement et de soutien logistique.

Les deux parties ont également évoqué le renforcement des échanges d'expertise entre les états-majors.

A travers cette tournée, Kinshasa entend consolider les appuis régionaux et inscrire la réponse à la crise de l'Est dans une dynamique collective de sécurité en Afrique australe.