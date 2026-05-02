Ile Maurice: Reza Uteem visite le dortoir des travailleurs étrangers à Forest Side

2 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nicolas Frichot

Le ministre du Travail, Reza Uteem, a rendu visite aux travailleurs étrangers logés au dortoir de Ferney Spinning Mills, à Forest-Side, hier, partageant un repas avec eux en signe de solidarité envers les quelque 65 000 expatriés qui exercent à Maurice. Il a rappelé que ces derniers bénéficient des mêmes droits que les travailleurs mauriciens : «En ce 1eᣴ-Mai, nous voulons leur dire que nous sommes heureux qu'ils soient chez nous, et leur rappeler qu'ils bénéficient des mêmes droits et de la même protection que les travailleurs mauriciens. Au niveau du ministère, nous serons présents s'il y a le moindre problème, que ce soit au niveau du travail, du dortoir ou des salaires impayés. Nous serons là pour les aider, comme nous le faisons pour les travailleurs mauriciens.»

Lors de la visite, il a été constaté que le dortoir répond aux normes réglementaires, fait par le ministre : les chambres sont propres et bien rangées, les lits alignés avec soin et chaque travailleur disposant d'un espace personnel suffisant pour ses affaires, de même que plusieurs salles à disposition. Reza Uteem a également saisi l'occasion pour discuter avec les travailleurs, s'assurant au passage que leurs droits sont respectés.

À une question sur la potentielle nomination d'Ariane Navarre-Marie au poste de vice-Premier ministre, il a répondu : «C'est la prérogative du Premier ministre. Au niveau du MMM, nous avons déjà fait des propositions au PM. Maintenant, c'est à lui de décider qui il va nommer et quand.»

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