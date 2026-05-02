Ile Maurice: Importante saisie de drogue estimée à plus de Rs 2,1 millions

Une importante opération antidrogue a été menée hier matin, 1eᣴ-Mai, à Cité St Claire, Goodlands, par les hommes de l'Anti-Drug and Smuggling Unit du Nord, avec l'appui de la Special Patrol Team de Trou-aux-Biches. L'intervention, qui a débuté vers 7 h 40 à Hortensia Street, a permis la découverte d'une quantité significative de drogues, soupçonnées d'être destinées au trafic.

Lors de la perquisition effectuée dans une maison dans la rue susmentionnée, les policiers ont mis la main sur plusieurs types de substances illicites présumées, soigneusement emballées et dans différents conditionnements.

Parmi les saisies figurent trois morceaux de plastique transparent contenant une substance suspectée d'être de l'héroïne, pour un poids total de 83,02 grammes. Les enquêteurs ont également découvert un sachet contenant une substance soupçonnée d'être de la méthamphétamine, pesant 32,32 grammes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'opération a aussi permis la saisie de drogues synthétiques en quantité importante, notamment deux sachets transparents contenant des cannabinoïdes synthétiques, pour un poids total de 86,50 grammes. Dans un autre lot, 105 petits paquets enveloppés dans du papier aluminium, également soupçonnés de contenir des cannabinoïdes synthétiques et dont le poids est de 16,24 grammes, ont été retrouvés.

Les policiers ont aussi trouvé 23 autres petits emballages en aluminium contenant une substance présumée être de l'héroïne (3,71 grammes), ainsi que dix paquets similaires contenant de la méthamphétamine (1,66 gramme).

À la suite de cette opération, une femme de 24 ans, identifiée comme Marielle Celine Monplé, sans emploi, a été arrêtée. Elle est actuellement en détention.

Selon les premières estimations, la valeur marchande de l'ensemble des drogues saisies s'élèverait à environ Rs 2, 179,700. Les investigations se poursuivent.