Tunisie: Tunis - Coup d'envoi, cet après-midi, du salon international des études à l'étranger

Le coup d'envoi des activités du Salon international des études à l'étranger est donné cet après-midi, samedi 2 mai 2026, au coeur de la capitale tunisienne. Cet événement d'envergure, qui se tient dans un hôtel de l'avenue Mohamed V, ouvre ses portes gratuitement à tous les étudiants et parents désireux d'explorer les opportunités académiques hors des frontières nationales.

Dans une déclaration accordée à la Radio Nationale, la porte-parole de l'événement, Tasnim Chouikh, a précisé que ce rendez-vous s'adresse à tous les profils, quels que soient le niveau d'études ou la spécialité recherchée. Elle a souligné l'importance de cette plateforme qui permet aux futurs candidats de dialoguer de vive voix avec des représentants d'institutions internationales afin de mieux comprendre les systèmes éducatifs et les modalités d'inscription.

Cette édition se distingue par une participation internationale diversifiée. Des universités venues d'Italie, de Malte, de Chine, de Turquie et d'Espagne ont fait le déplacement pour présenter leurs programmes et leurs infrastructures. Cette mixité géographique offre aux étudiants tunisiens un large éventail de choix, allant des cursus européens traditionnels aux destinations émergentes en Asie.

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Le salon restera ouvert au public jusqu'à 18h00 ce soir. L'accès est libre et l'inscription gratuite, offrant ainsi une occasion unique de centraliser les recherches d'information et de faciliter les démarches administratives pour un projet de mobilité internationale réussi.