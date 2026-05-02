Tunisie: 12% des élèves dans le monde arabe souffrent de dyslexie

Lors d'une récente journée d'étude à l'hôpital d'enfants Béchir Hamza, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a tiré la sonnette d'alarme sur l'urgence d'une prise en charge globale des enfants souffrant de dyslexie. Alors que les données régionales situent la prévalence de ce trouble à 12 % chez les écoliers arabes, le constat est aggravé par un recul général des acquis en lecture et en mathématiques post-pandémie.

Le ministre a fermement rappelé que les difficultés d'apprentissage ne sont en aucun cas liées à un manque d'intelligence. Elles constituent un défi médico-éducatif majeur qui exige de passer d'initiatives isolées à une stratégie nationale intégrée. Cette nouvelle vision repose sur un diagnostic précoce et un accompagnement adapté, où l'enseignant devient le premier maillon de la détection. L'objectif affiché est clair : sortir les résultats de la recherche scientifique des laboratoires pour les appliquer concrètement sur le terrain via la médecine scolaire et universitaire.

Cette synergie entre le monde médical et l'université, notamment avec le laboratoire de linguistique de La Manouba, met en lumière les failles du système actuel. Une étude d'envergure nationale révèle des disparités inquiétantes, montrant une fragilité des savoirs de base en lecture, particulièrement en milieu rural et dans le secteur public.

Parallèlement, des experts soulignent la nécessité de protocoles spécifiques pour les enfants autistes, dont la communication doit être stimulée par une intégration du langage au coeur de leur routine quotidienne. En plaçant la lecture comme priorité absolue, la Tunisie s'engage dans une réforme profonde pour garantir qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte face aux barrières du langage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn