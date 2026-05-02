Tunisie: 12% des élèves dans le monde arabe souffrent de dyslexie

2 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Lors d'une récente journée d'étude à l'hôpital d'enfants Béchir Hamza, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a tiré la sonnette d'alarme sur l'urgence d'une prise en charge globale des enfants souffrant de dyslexie. Alors que les données régionales situent la prévalence de ce trouble à 12 % chez les écoliers arabes, le constat est aggravé par un recul général des acquis en lecture et en mathématiques post-pandémie.

Le ministre a fermement rappelé que les difficultés d'apprentissage ne sont en aucun cas liées à un manque d'intelligence. Elles constituent un défi médico-éducatif majeur qui exige de passer d'initiatives isolées à une stratégie nationale intégrée. Cette nouvelle vision repose sur un diagnostic précoce et un accompagnement adapté, où l'enseignant devient le premier maillon de la détection. L'objectif affiché est clair : sortir les résultats de la recherche scientifique des laboratoires pour les appliquer concrètement sur le terrain via la médecine scolaire et universitaire.

Cette synergie entre le monde médical et l'université, notamment avec le laboratoire de linguistique de La Manouba, met en lumière les failles du système actuel. Une étude d'envergure nationale révèle des disparités inquiétantes, montrant une fragilité des savoirs de base en lecture, particulièrement en milieu rural et dans le secteur public.

Parallèlement, des experts soulignent la nécessité de protocoles spécifiques pour les enfants autistes, dont la communication doit être stimulée par une intégration du langage au coeur de leur routine quotidienne. En plaçant la lecture comme priorité absolue, la Tunisie s'engage dans une réforme profonde pour garantir qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte face aux barrières du langage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.