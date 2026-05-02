Tunisie: Nouvelair devance Tunisair en flotte opérationnelle

La compagnie privée Nouvelair disposerait actuellement d'une flotte opérationnelle plus importante que celle de Tunisair, selon les données disponibles. Avec environ 17 appareils en service, contre près de 12 pour la compagnie nationale, une évolution notable s'observe dans le paysage aérien tunisien.

Ce positionnement s'explique notamment par le renforcement récent de la flotte de Nouvelair, marqué par l'intégration de nouveaux appareils, dont des Airbus A320neo. Ce type d'avion, plus économe en carburant et plus performant, s'inscrit dans une stratégie visant à améliorer à la fois la compétitivité et l'expérience client.

La flotte totale de la compagnie privée atteindrait ainsi environ 17 avions, opérant vers plusieurs destinations en Europe, en Afrique du Nord et sur d'autres marchés internationaux.

Tunisair en phase de redressement

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De son côté, Tunisair continue de faire face à des contraintes opérationnelles qui limitent le nombre d'appareils effectivement en service. Si la compagnie nationale affiche actuellement une flotte opérationnelle estimée à une douzaine d'avions, elle a annoncé un plan de redressement visant à renforcer ses capacités.

L'objectif affiché est de porter la flotte à près de 21 appareils d'ici la fin de l'année 2026, dans le cadre d'une stratégie de relance plus large.

Si l'écart en nombre d'avions opérationnels marque une évolution notable, il ne traduit pas à lui seul un changement complet de hiérarchie dans le secteur. Tunisair conserve une position structurante, notamment en termes de réseau, de rôle institutionnel et de transport régulier.

Cette évolution reflète avant tout une conjoncture : d'un côté, une compagnie privée en phase d'expansion ; de l'autre, un opérateur national engagé dans un processus de restructuration.