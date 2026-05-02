Tunisie: Tourisme intérieur - Vers 50% des nuitées consacrées aux locaux à l'horizon 2028

Le secteur touristique tunisien amorce un virage stratégique majeur en plaçant le marché intérieur et les visiteurs de proximité au coeur de son modèle de croissance. Lotfi Brahmi, cadre de la FTAV, a dévoilé une feuille de route ambitieuse visant à doubler presque la part des nationaux dans les hôtels d'ici deux ans.

L'offensive démarrera dès le 7 mai prochain avec le lancement du salon « Marché du voyage tunisien » à la Cité de la Culture. Plus qu'une simple exposition, cet événement sous l'égide du ministère de Tourisme marque une rupture avec le modèle traditionnel pour installer un rendez-vous annuel dédié à la destination Tunisie. L'enjeu est de taille : faire grimper la part du tourisme intérieur de 30 % actuellement à 50 % des nuitées globales à l'horizon 2028.

Pour réussir ce pari, Lotfi Brahmi, qui s'et exprimé à la radio, mise sur une montée en gamme des services et une adaptation des offres au pouvoir d'achat local. Il souligne également le gisement inexploité que représentent les clientèles algérienne et libyenne, dont l'intégration dans les circuits formels reste insuffisante malgré des flux massifs.

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Face aux critiques sur la cherté des tarifs, l'expert pointe un levier de changement culturel indispensable : la réservation anticipée. En généralisant ce réflexe, les ménages tunisiens pourraient accéder à des remises significatives, garantissant ainsi un équilibre durable pour le secteur, moins dépendant des aléas internationaux et actif sur toute l'année.