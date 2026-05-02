Tunisie: Tunis-Bizerte-Autoroute A4 - Déviation de la circulation au niveau de Sidi Thabet dès ce dimanche

2 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé, ce samedi 2 mai 2026, une modification de la circulation sur l'autoroute A4 reliant Tunis à Bizerte. Cette mesure, nécessaire à la mise en place d'un champ d'expérimentation pour le marquage routier horizontal, concerne les usagers se dirigeant vers Bizerte.

La déviation sera effective au niveau de la station de péage de Sidi Thabet, du dimanche 3 mai jusqu'au vendredi 8 mai 2026.

Le ministère appelle les usagers de la route à la plus grande vigilance, au respect de la signalisation temporaire installée sur place et à la réduction de la vitesse aux abords de la zone de chantier pour garantir la sécurité de tous.

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