Tunisie: 8ème édition du Forum de l'officine - Le pharmacien, un maillon clé du parcours thérapeutique

Le Palais des Congrès de Tunis a donné le coup d'envoi, ce vendredi 1er mai 2026, des travaux du 8ème Forum de l'Officine et du 7ème Forum de la Santé Digitale. Organisé par le Syndicat Tunisien des Pharmaciens d'Officine (STPO) en collaboration avec la Fédération Internationale Pharmaceutique, cet événement d'envergure se tient sous l'égide du ministère de la Santé et se poursuivra jusqu'à demain.

Zoubeir Guiga, président du STPO, a souligné lors de son intervention sur les ondes de Radio Express FM que ce rendez-vous s'inscrit dans une vision stratégique globale. L'objectif est d'accompagner les mutations profondes du secteur à l'échelle mondiale et de réaffirmer le rôle de la pharmacie comme pilier central du système de soins. Le pharmacien n'est plus un simple dispensateur de médicaments, mais un acteur clé garantissant la sécurité du parcours thérapeutique et la continuité de l'approvisionnement dans un contexte géopolitique instable.

De son côté, Malika Mdider, vice-présidente du syndicat, a mis en avant le succès populaire de cette édition qui rassemble plus de 5 000 pharmaciens venus de toute la Tunisie. Ce forum constitue une plateforme de dialogue unique où se côtoient industriels publics et privés, partenaires internationaux, distributeurs, médecins et vétérinaires. Cette synergie vise à bâtir un modèle pharmaceutique moderne, capable de relever les défis de la souveraineté sanitaire nationale et d'assurer un accès équitable aux traitements.

Le programme scientifique, animé par des experts tunisiens et internationaux, s'appuie sur l'approche innovante « One Health » (Une seule santé). Les débats proposent une analyse approfondie de la réalité tunisienne tout en anticipant les futurs enjeux de la profession face à l'accélération du numérique et aux bouleversements économiques mondiaux. L'événement bénéficie du soutien de partenaires institutionnels de référence, notamment l'Ordre des Pharmaciens, la Faculté de Pharmacie de Monastir et les différents organismes de régulation du médicament.

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